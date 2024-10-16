В России подсчитали темпы роста зарплат управленцев

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За девять месяцев 2024 года в России наблюдается увеличение спроса на руководителей среднего и высшего звена на 14 процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на hh.ru.
Сообщается, что заработные платы работников увеличились в 1,6 раза. Наибольшее увеличение спроса (на 38%) зафиксировано среди менеджеров в гостинично-ресторанном бизнесе. Схожая динамика наблюдается в финансовом секторе (плюс 29%), ЖКХ (плюс 24%) и нефтегазовой отрасли (плюс 23%).
Наиболее заметный рост был зафиксирован в учреждениях культуры и искусства, где зарплаты увеличились на 40%, достигнув 100 000 рублей. В металлургическом секторе оклады выросли на 39% до 139 000 рублей, в финансовой сфере — на 33% до 150 000, в автомобильной промышленности — на 33% до 149 000, а на предприятиях по производству промышленного оборудования — на 32% до 140 000 рублей.
Наивысшие зарплаты в 2024 году получали менеджеры в сфере бизнес-услуг, где медианный доход составил 178 000 рублей. В этой же категории оказались управленцы IT-сектора (153,4 тысячи), финансовой сферы (150 тысяч), автомобильных компаний (149 тысяч) и добывающих предприятий (146 тысяч). Тем не менее, в образовательном секторе наблюдалось снижение зарплат на 1%.
Ранее стало известно, что правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Наиболее заметный рост был зафиксирован в учреждениях культуры и искусства, где зарплаты увеличились на 40%, достигнув 100 000 рублей. В металлургическом секторе оклады выросли на 39% до 139 000 рублей, в финансовой сфере — на 33% до 150 000, в автомобильной промышленности — на 33% до 149 000, а на предприятиях по производству промышленного оборудования — на 32% до 140 000 рублей.
Наивысшие зарплаты в 2024 году получали менеджеры в сфере бизнес-услуг, где медианный доход составил 178 000 рублей. В этой же категории оказались управленцы IT-сектора (153,4 тысячи), финансовой сферы (150 тысяч), автомобильных компаний (149 тысяч) и добывающих предприятий (146 тысяч). Тем не менее, в образовательном секторе наблюдалось снижение зарплат на 1%.
Ранее стало известно, что правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова