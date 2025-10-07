В России появились детские купе в поездах

07 октября 2025, 19:05

РЖД начали продавать билеты в специальные купе для пассажиров с детьми

Фото: iStock/Anton_Sokolov

РЖД начали продавать билеты в специальные купе для пассажиров с детьми. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.