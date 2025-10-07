В России появились детские купе в поездах
РЖД начали продавать билеты в специальные купе для пассажиров с детьми. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Нововведение коснулось купейных вагонов всех поездов компании. Забронировать места в них могут только пассажиры с детьми, не достигшими совершеннолетия.
Аналогичный сервис тестировался для многодетных семей в поездах южных направлений. Для ребят разных возрастов действуют льготы: до пяти лет — бесплатный проезд без отдельного места, от пяти до девяти — детский тариф 35%, от 10 до 18 — круглогодичная скидка 50% при подтверждении гражданства РФ.
