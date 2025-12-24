В России предложили исключать детей из школ за нападение на учителя

24 декабря 2025, 18:50

Фото: iStock/hxdbzxy

В российских школах предложили ввести правило, согласно которому за нападение на учителя ребенка будут исключать без обсуждений. С инициативой выступил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.





К тому же глава СПЧ предложил ввести в школах систему оценок за поведение в формате «зачет» или «незачет», чтобы фиксировать дисциплинарные нарушения и поощрять правильное поведение учеников.





«Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу», — цитирует Фадеева РИА Новости.