В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты

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В РФ необходимо разработать норму, согласно которой пять процентов от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты. С такой инициативой выступила «Ассоциация блогеров и агентств», пишет «Коммерсантъ».
Один из основателей «Ассоциации блогеров и агентств» отметил, что этот шаг поможет увеличить количество полезного контента на площадках. Это будет способствовать поддержке социальных и благотворительных проектов.
Данная инициатива получила поддержку в ГД, законодатели готовы разработать соответствующий закон, который будет регулировать деятельность инфлюенсеров.
Помимо этого, в Госдуме была создана рабочая группа, которая направлена на совершенствование законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Сообщается, что штраф до 600 000 рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Данная инициатива получила поддержку в ГД, законодатели готовы разработать соответствующий закон, который будет регулировать деятельность инфлюенсеров.
Помимо этого, в Госдуме была создана рабочая группа, которая направлена на совершенствование законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Сообщается, что штраф до 600 000 рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова