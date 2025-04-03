В России проходит акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»

Мошенники придумали новую схему по обману детей. Они представляются учителями и просят подтвердить учетную запись в школьном электронном журнале, которая привязана к аккаунту «Госуслуг». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности «Яндекса» Дмитрий Мажарцев. Чаще всего аферисты заявляют, что на портале не отображаются оценки школьника.