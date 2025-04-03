В России проходит акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»

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В России с 20 марта по 20 апреля проходит Всероссийская акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ». Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.
Мероприятие проводится с целью повышения грамотности в вопросах предоставления ЖКУ и организовано партией «Единая Россия» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Акция состоит из серии мероприятий, проходящих в очном и онлайн-формате. Так, можно пройти онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ», где надо ответить на 25 вопросов об управлении многоквартирными домами, предоставлении ЖКУ и правах их потребителей. На прохождение теста выделяется 25 минут. При очном формате тестирование происходит аналогично.
В случае не менее 20 правильных ответов для участника формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат, который автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Участие в акции является добровольным и бесплатным.
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Акция состоит из серии мероприятий, проходящих в очном и онлайн-формате. Так, можно пройти онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ», где надо ответить на 25 вопросов об управлении многоквартирными домами, предоставлении ЖКУ и правах их потребителей. На прохождение теста выделяется 25 минут. При очном формате тестирование происходит аналогично.
В случае не менее 20 правильных ответов для участника формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат, который автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Участие в акции является добровольным и бесплатным.
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Элина Позднякова