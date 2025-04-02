Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более тысячи работ

Видео: пресс-служба Росприроднадзора
Свыше тысячи мягких игрушек и открыток для фронтовиков прислали участники первой всероссийской акции «Игрушка ветерану», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы получили более тысячи пушистых мишек, сделанных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен», — сказала Светлана Радионова.Акция «Игрушка ветерану» была запущена в рамках международной премии «Экология — дело каждого». Участниками акции стали взрослые и дети, открытки, рисунки и самодельные игрушки приходили со всех концов страны. При этом больше всего подарков прислали из Татарстана и Пензенской области.
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