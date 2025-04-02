Жители Московской области могут выиграть президентский грант

Открылся первый конкурс Президентского фонда природы. Победители смогут получить гранты на поддержку экологических и природоохранных проектов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

​Конкурс предоставляет уникальную возможность для тех, кто работает над проектами по сохранению редких видов животных и растений, защите ценных экосистем, экологическому образованию и волонтёрству.



«В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка Президентского фонда поможет реализовать подмосковные идеи и разработки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.



