Жители Московской области могут выиграть президентский грант

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Открылся первый конкурс Президентского фонда природы. Победители смогут получить гранты на поддержку экологических и природоохранных проектов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Конкурс предоставляет уникальную возможность для тех, кто работает над проектами по сохранению редких видов животных и растений, защите ценных экосистем, экологическому образованию и волонтёрству.
«В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка Президентского фонда поможет реализовать подмосковные идеи и разработки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
В конкурсе могут принять участие граждане, работающие индивидуально или в группах до пяти человек, некоммерческих организации и консорциумы из двух–трёх юридических лиц.
Мероприятие пройдёт в два этапа: сперва участники покажут свои проектные идеи, а экспертный совет отберёт наиболее перспективные из них. Затем финалисты первого этапа доработают свои проекты, после чего снова пройдут оценку экспертов.
Результаты конкурса будут объявлены в августе, а поддержанные проекты начнут реализовываться с 1 сентября. Более подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте.
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