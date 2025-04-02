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Жители Московской области могут выиграть президентский грант

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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Открылся первый конкурс Президентского фонда природы. Победители смогут получить гранты на поддержку экологических и природоохранных проектов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Конкурс предоставляет уникальную возможность для тех, кто работает над проектами по сохранению редких видов животных и растений, защите ценных экосистем, экологическому образованию и волонтёрству.

«В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка Президентского фонда поможет реализовать подмосковные идеи и разработки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конкурсе могут принять участие граждане, работающие индивидуально или в группах до пяти человек, некоммерческих организации и консорциумы из двух–трёх юридических лиц.

Мероприятие пройдёт в два этапа: сперва участники покажут свои проектные идеи, а экспертный совет отберёт наиболее перспективные из них. Затем финалисты первого этапа доработают свои проекты, после чего снова пройдут оценку экспертов.

Результаты конкурса будут объявлены в августе, а поддержанные проекты начнут реализовываться с 1 сентября. Более подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте.

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В девяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры
02 апреля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Светофоры, расположенные на региональных дорогах в девяти округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры починили на дороге в посёлке Отрадное городского округа Красногорск, на Заводской улице в посёлке Любучаны округа Чехов, на Павлинском шоссе в Балашихе, на улице Свердлова в Подольске, на проспекте Кирова в Коломне, на Пролетарском проспекте в Щёлкове и на улице Академика Янгеля в Красноармейске», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Озерецкое Дмитровского округа и селе Михайловская Слобода Раменского округа починили сломавшиеся вызывные кнопки на светофорах для пешеходов.

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#дороги
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4,1 тыс. машин
02 апреля 2025, 10:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 4,1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю в Московской области эвакуировали 4 тысячи 145 машин-нарушителей, что на 143 автомобиля меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин эвакуировали на территории округа Красногорск — 438. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ: 369 эвакуированных машин, на третьем месте Химки: 352 машины, на четвёртом — Мытищи (328 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, откуда на штрафную стоянку увезли 277 автомобилей.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, автовладельцы могут по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».

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Подмосковные гребцы выиграли две медали всероссийских соревнований
02 апреля 2025, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Московской области Мария Давыкоза в дисциплине «байдарка-одиночка (К-1)» на дистанции 500 м среди женщин. Золотую медаль выиграла спортсменка из Красноярского края, а третье место заняла москвичка», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал в аналогичных соревнованиях среди мужчин подмосковный спортсмен Артём Михеев. Золотая медаль досталась представителю республики Марий Эл, а серебряная — спортсмену из Москвы.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проводятся в Краснодаре с 29 марта по 2 апреля.

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Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон
02 апреля 2025, 10:15

Фото: iStock / lkoimages

Ветеринары подмосковного Минсельхозпрода отметили росте числа случаев падения домашних питомцев из окон с наступлением тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В тёплые дни кошки предпочитают проводить время на подоконниках, наслаждаясь солнечными лучами и наблюдая за птицами. Однако это может привести к серьёзным последствиям. Несколько лет подряд ветеринары фиксируют случаи, когда кошки выпадали из окон, особенно в домах, где установлены незакреплённые экраны или москитные сетки. Под давлением питомца эти конструкции могут не выдержать и привести к трагедии. Открытое окно и инстинктивное стремление прыгнуть за птицей повышают вероятность падения», – отметили в ведомстве.
При падении с высоты животные могут получить переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Даже если кажется, что кот не пострадал, необходимо показать его ветеринару, чтобы исключить скрытые повреждения.

При этом москитные сетки не являются надежной защитой для домашних животных. Ветеринары рекомендуют устанавливать специальные сетки «антикошка» из прочного материала, имеющие усиленную конструкцию.

В Минсельхозпроде также предупредили об особой опасности вертикального проветривания. Откидная створка окна создаёт опасный треугольник, в котором питомцы могут застрять, получить серьезные травмы или даже погибнуть от удушья.

Также для владельцев квартир на первых этажах важно защитить окна, так как случайно оказавшаяся на улице кошка может испытать стресс, потеряться или получить травму.

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Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества
02 апреля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученица 11-го класса физико-математического профиля Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Диана Имаева заняла первое место на Пекинском молодёжном конкурсе научного творчества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Диана представила работу в секции «Физика и астрономия» на тему использования вихревых труб на водородных электростанциях. Девочка обучается в Физтех-лицее с сентября 2023 года и уже зарекомендовала себя как способная и прилежная ученица», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что Имаева активно участвует в олимпиадах и научных проектах, постоянно участвует в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, физике и биологии.

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