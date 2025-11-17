В России пройдет олимпиада для школьников, посвященная 185-летию Чайковского

17 ноября 2025, 20:06

Фото: iStock/Natasha Zakharova

С 20 ноября по 20 декабря 2025 года в рамках проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада», посвященная 185-летию со дня рождения русского композитора П.И. Чайковского. Ее главная цель – приобщить детей к богатому наследию России в области культуры и искусства.





Мероприятие проводится в трех возрастных категориях (7-10, 11-14 и 15-18 лет) и включает три блока: «Музыкальная викторина», «Кроссворд» и «Тест». Принять участие могут учащиеся со всей страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ». После заполнения заявки можно приступить к выполнению заданий. Победителей, набравших наибольшее количество баллов, объявят 25 декабря.

«Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.