Всероссийский конкурс рисунков по ПДД пройдет в ноябре

Фото: istockphoto/Standart

Зимняя суета и повседневные дела могут создавать опасные ситуации для детей и взрослых, поэтому важно знать ПДД и быть предусмотрительным, внимательным и заметным на дорогах своего населённого пункта.



Конкурсы «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», «Дорожная грамматика зимних дорог детства» (с 18.11.25г по 18.02.26г.) и «Азбука безопасности дорожного движения» (с 18.11.2025 по 18.12.2025) организуют с целью профилактики ДТП с участием детей, через развитие художественно‑эстетических и творческих навыков.

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, приглашает принять участие в мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции призвали россиян быть аккуратными на дорогах.

Никита Кротов

