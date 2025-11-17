Всероссийский конкурс рисунков по ПДД пройдет в ноябре
Зимняя суета и повседневные дела могут создавать опасные ситуации для детей и взрослых, поэтому важно знать ПДД и быть предусмотрительным, внимательным и заметным на дорогах своего населённого пункта.
Конкурсы «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», «Дорожная грамматика зимних дорог детства» (с 18.11.25г по 18.02.26г.) и «Азбука безопасности дорожного движения» (с 18.11.2025 по 18.12.2025) организуют с целью профилактики ДТП с участием детей, через развитие художественно‑эстетических и творческих навыков.
Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, приглашает принять участие в мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции призвали россиян быть аккуратными на дорогах.
