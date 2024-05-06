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В России расширят сведения о пользователях, передаваемые силовикам

Минцифры собирается расширить список передаваемых силовикам сведений
06 мая 2024, 10:22
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

Министерство цифрового развития (Минцифры) расширит перечень сведений о пользователях, которые интернет-провайдеры обязаны хранить и передавать силовикам при соответствующем запросе. Об этом пишет Forbes.


Отмечается, что в настоящее время провайдеры хранят только сведения от IP-адресе пользователя. Но после внесения изменений в перечень войдёт номер сетевого порта, с которого был осуществлён выход в интернет. Это позволит точнее определить личность пользователя, который разместил незаконный контент.

В издании подчеркнули, что функционал для сбора подобной информации уже имеется.

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#данные
#пользователи
#россияне
#технологии
На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств
Милонов предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах»
06 мая 2024, 10:37

Фото: iStock/oatawa

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что соответствующее обращение депутат направил на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева.

Милонов подчеркнул, что в результате санкционного давления российский рынок покинули зарубежные сайты для знакомств. Однако россияне всё еще заинтересованы в таком способе поиска партнёра.

Кроме того, депутат указал на то, что в данной отрасли достаточно много сервисов, которые предназначены не для поиска спутника жизни, а для удовлетворения сексуальных потребностей. А раздел на «Госуслугах» будет направлен именно на поиск потенциального супруга.

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В Подмосковье расположено 34 «Населённых пункта воинской доблести»
06 мая 2024, 10:36

Фото: Фотобанк МО

В Московской области находятся более 30 городов, сёл, деревень и посёлков, которые носят звание «Населённый пункт воинской доблести». Такую статистику привели в пресс-службе Мособлдумы.
6 мая в Подмосковье отмечают День воинской доблести. В этот день православная церковь также чтит память святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинской чести и небесного покровителя Московской области.
«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших в нашем регионе во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боёв под Москвой благодаря мужеству и стойкости защитников столицы враг был остановлен и отброшен назад», – напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Городам, посёлкам, сёлам и деревням региона, где в военное время шли сражения, присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий закон был принят в Московской области в 2015 году.
«Сегодня этого звания удостоены 34 населённых пункта. Среди них как большие, так и менее крупные, но все они сыграли важную роль в обороне Москвы. Эти населённые пункты воплотили дух воинской доблести и стали местами почитания подвигов защитников. Это особенно важно для воспитания патриотизма в подрастающем поколении», – подчеркнул Брынцалов.
Звание «Населённый пункт воинской доблести» присвоено городам Истре, Кашире, Солнечногорску, Клину, Верее, Серпухову, Звенигороду, Волоколамску, Яхроме, Ногинску, Кубинке, Лобне, Подольску и Рузе, сёлам Молоди, Ярополец, Осташево, Спасс, Каменское, Середа, Семёновское и Званово, деревням Нефедьево, Ленино, Леоново, Степыгино, Калицино и Мокрое, посёлкам Дорохово, Колюбакино и Зендиково, а также рабочим посёлкам Лотошино, Тучково и Шаховская.

Помимо этого, почётное звание «Город воинской славы» носят такие города Московской области, как Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамкск и Можайск.

А Коломна, Ступино и Подольск удостоены почётного звания «Город трудовой доблести».

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#мособлдума
#московская область
#подмосковье
#населённый пункт воинской доблести
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Для лесных пожарных Подмосковья закупили восемь автомобилей
06 мая 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Восемь полноприводных пассажирских машин Lada Niva Travel закупили для лесопожарных станций Московской области, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Новые машины предназначаются для перевозки группы лесных пожарных с групповым и индивидуальным снаряжением. Все автомобили оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
Всего в текущем году лесному хозяйству Московской области передадут ещё 34 единицы техники — это будут грузовые и пассажирские машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры, трактора и прочее.

В Комлесхозе отметили, что большинство лесных пожаров возникает из-за людей, и напомнили, что вольным или невольным поджигателям грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность. В частности, для физических лиц штраф составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а юридические лица должны будут заплатить от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#лесные пожары
#автомобили
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
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В Люберцах построили дом более чем на тысячу квартир
06 мая 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

26-этажная новостройка на 1094 квартиры в жилом комплексе «Облака 2.0» в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь нового монолитно-кирпичного корпуса №2 составляет свыше 4 тысяч квадратных метров, там размещается 1094 квартиры свободной планировки — от студий до трёхкомнатных. На нулевом этаже обустроена парковка и кладовые для хранения вещей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ЖК «Облака 2.0» находится в центре города Люберцы. Там уже построен и введён в эксплуатацию детский сад на 170 воспитанников. Проектом также предусмотрен закрытый от машин благоустроенный двор со спортивными и детскими площадками и зонами отдыха.

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#строительство
#люберцы
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#жилой дом
#новостройка
#минжилполитики мо
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В понедельник утром дороги Московской области загружены на 3 балла
06 мая 2024, 09:57

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev

В понедельник утром, 6 мая, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Утром на дорогам Подмосковья было зафиксировано 851,1 тысяч автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что в пресс-службе также призвали водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких манёвров, а также соблюдать дистанцию.

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#дороги
#автомобилисты
#и шоссе
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В России начала работать программа долгосрочных сбережений
06 мая 2024, 09:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала работать с 1 января текущего года. Это сберегательный финансовый инструмент, позволяющий гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.
Отмечается, что участие в данной программе является добровольным. Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться лица любого возраста с момента наступления восемнадцати лет.

Формировать сбережения граждане могут самостоятельно за счет взносов из личных средств или же за счет ранее созданных пенсионных накоплений. В ПДС отсутствуют требования по размеру и периодичности взносов.

Особенность программы заключается в том, что сформировать накопления помогает государство. Владелец счета может получить софинансирование, размер которого составляет до 36 тысяч рублей в год.

Подробнее ознакомиться с негосударственными пенсионными фондами, которые подключены к программе можно на сайте.

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#россия
#государство
#счёт
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Названа степень строительной готовности школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе
Школа в ЖК «Горки Парк» готова на 48%
06 мая 2024, 09:37

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Горки Парк» рядом с посёлком Коробово Ленинского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 48%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас строители закончили монолитные работы и приступили к отделочным и обустройству фасада. Кладка стен готова на 75%, кровля — на 50%. Выполнено также около 50% работ по устройству наружных инженерных сетей и около 40% — по устройству внутренних. Ведётся установка окон и витражей. На стройке работают 114 человек, задействовано пять единиц техники», — говорится в сообщении.
В трёхэтажной школе общей площадью 13.7 тыс. квадратных метров предусмотрены универсальные и специализированные классы, мастерские по обработке дерева, металла и ткани, кружковые, кабинеты для групп продленного дня, три спортзала, актовый зал, библиотека, медпункт и кабинеты логопеда и психолога.

На пришкольной территории оборудуют площадки для спорта и отдыха.

Школу возводит застройщик на внебюджетные средства в рамках договора о комплексном развитии территории. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#строительство
#ленинский городской округ
#школа
#минжилполитики мо
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Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
06 мая 2024, 09:35

Фото: istockphoto / Ridofranz

16 мая стартует прием заявок на участие во XХI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна- моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба комитета совета Федерации по науке, образованию и культуре РФ.
Конкурс направлен на социально – экономическое развитие российских территорий.

«Основная цель проекта — привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл. Подать заявку могут студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели от 14 до 35 лет, а также опытные специалисты и преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что заявку на участие можно подать до 30 сентября 2024 года. подробности и конкурсе можно найти на официальном сайте проекта «Моя страна – ​моя Россия».

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#подмосковье
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В Серебряных Прудах проведут рейды по проверке соблюдения ПДД
06 мая 2024, 09:23

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Несколько рейдов, направленных на повышение безопасности дорожного движения, проведут в мае на территории городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В частности, 12, 17, 24 и 31 мая будут проводиться рейды «Нетрезвый водитель». А 8, 15, 21 и 28 мая сотрудники госавтоинспекции будут проверять, соблюдаются ли правила перевозки детей», — говорится в сообщении.
Водителям также сообщили, что свои замечания по поводу работы Госавтоинспекции они могут высказать по телефону 7-496-673-23-89. Кроме того, водителям рекомендовано при общении с сотрудниками полиции включать аудио- или видеозапись: это поможет участнику дорожного движения защитить свои права в случае злоупотреблений со стороны должностных лиц.

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#госавтоинспекция
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