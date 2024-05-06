В России расширят сведения о пользователях, передаваемые силовикам

Фото: iStock/AntonioGuillem
Министерство цифрового развития (Минцифры) расширит перечень сведений о пользователях, которые интернет-провайдеры обязаны хранить и передавать силовикам при соответствующем запросе. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что в настоящее время провайдеры хранят только сведения от IP-адресе пользователя. Но после внесения изменений в перечень войдёт номер сетевого порта, с которого был осуществлён выход в интернет. Это позволит точнее определить личность пользователя, который разместил незаконный контент.
В издании подчеркнули, что функционал для сбора подобной информации уже имеется.
Читайте также:
ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска
Жители Подмосковья получили возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдера
Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки
Анастасия Чинкова