В России разрабатывают следующее поколение систем ПРО

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В России ведут работы по разработке следующего поколения систем противоракетной обороны (ПРО), об этом сообщил главный конструктор командного пункта системы ПРО в интервью для телеканала «Звезда».
«Есть идеи, как продолжить, как придать системе новое развитие, использовать новые образцы вооружения. это все прорабатывается и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение наших систем», — рассказала собеседник телеканала.
В целях сохранения секретности проекта издание не показало лицо конструктора, а также не раскрыло его имя.
Напомним, ранее с безумным предложением о системах ПВО выступил представитель Североатлантического альянса. По его словам, НАТО может сбивать ракеты ВС РФ над территорией Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева