В России появится уникальная вакцина от менингококковой инфекции

24 июня 2026, 21:39

Биолог Рузанова: российская вакцина «Менговакс B» не содержит живых компонентов

Фото: iStock/MargJohnsonVA

В России появится новая вакцина от пяти возбудителей менингококковой инфекции, которая не содержит живых возбудителей. Об этом рассказала заместитель генерального директора по развитию ФГУП СПбНИИВС ФМБА России, кандидат биологических наук Эллина Рузанова.





По ее словам, вакцину отечественного производства зарегистрируют для применения у взрослых уже в текущем году. Кроме того, на сегодняшний день уже проводятся исследования вакцинации детей от двух до 17 лет. Позже препарат протестируют на младенцах. Результаты исследований внесут в инструкцию к препарату в 2028 году.





«Вакцина "Менговакс В" является уникальной разработкой, поскольку содержит в составе как полисахариды серотипов A, C, Y, W, конъюгированные с белком-носителем, так и рекомбинантный компонент В — он основан на технологии E.coli», — объяснила Рузанова в разговоре с RT.