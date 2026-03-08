В сети опубликовали фото российского истребителя Су-35 в «режиме зверя»
В сети появилось фото российского истребителя Су-35С в «режиме зверя» — максимального вооружения для решения широкого спектра задач. Кадры опубликовали в Telegram-канале Fighterbomber.
На снимке под крыльями, мотогондолами и фюзеляжем истребителя размещены ракеты малого радиуса действия Р-74М (для маневренного ближнего боя), средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойная Р-37М, а также противорадиолокационная Х-37ПМ для поражения средств ПВО противника.
«Радует, что Р-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — говорится в публикации.Су-35С — это глубоко модернизированный истребитель поколения 4++, созданный на базе Су-27. Он стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ и активно применяется в боевых операциях. В отличие от экспортного Су-35, модель с литерой «С» предназначена только для российских ВКС. В материале «Радио 1» — характеристики и особенности Су-35С, а также отличия от предшественника и сравнение с американским F-35.