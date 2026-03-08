В сети опубликовали фото российского истребителя Су-35 в «режиме зверя»

08 марта 2026, 04:41

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В сети появилось фото российского истребителя Су-35С в «режиме зверя» — максимального вооружения для решения широкого спектра задач. Кадры опубликовали в Telegram-канале Fighterbomber.





На снимке под крыльями, мотогондолами и фюзеляжем истребителя размещены ракеты малого радиуса действия Р-74М (для маневренного ближнего боя), средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойная Р-37М, а также противорадиолокационная Х-37ПМ для поражения средств ПВО противника.





«Радует, что Р-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — говорится в публикации.