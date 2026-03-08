На Урале разыскивают пропавшего мужчину с двумя именами и пятью фамилиями
В Каменске-Уральском пропал 47-летний мужчина с двумя именами и пятью фамилиями. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Пятого марта Александр Скоробогатов позвонил матери и сообщил, что скоро выезжает из Каменска-Уральского, поскольку планирует вернуться в Екатеринбург. Однако домой он так и не приехал. Раньше Александр никогда не пропадал.
Согласно материалу, исчезнувшего мужчину также называли «Петр». Знакомые могут знать его по фамилиям Кодочигов, Романов, Романовский и Золотарев.
Рост пропавшего — 178 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины серые глаза и тёмно-русые волосы с сединой. Когда его видели в последний раз, Александр был одет в чёрный пуховик с белыми полосками на рукавах, темные брюки-джогеры с накладными карманами, кроссовки Adidas и вязаную шапку.
