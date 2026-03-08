На Урале разыскивают пропавшего мужчину с двумя именами и пятью фамилиями

08 марта 2026, 03:50

В Каменске-Уральском пропал мужчина с двумя именами и пятью фамилиями

Фото: iStock/dikushin

В Каменске-Уральском пропал 47-летний мужчина с двумя именами и пятью фамилиями. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».





Пятого марта Александр Скоробогатов позвонил матери и сообщил, что скоро выезжает из Каменска-Уральского, поскольку планирует вернуться в Екатеринбург. Однако домой он так и не приехал. Раньше Александр никогда не пропадал.



