В России с сентября вступит в силу новый порядок освидетельствования на опьянение
С 1 сентября в РФ вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Согласно нововведениям, которые озвучил Машаров, увеличивается интервал между двумя продувами в алкотестер. Теперь он составит 15-25 минут вместо прежних 15-20 минут. Также установлен срок для сдачи мочи на анализ: если образец не предоставлен в течение получаса после выдачи направления на проверку, потребуется сдать кровь.
Более того, в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. При этом медицинские организации обязаны хранить биоматериалы три месяца с момента оформления справки, а масс-спектры на электронных носителях – пять лет.
Машаров подчеркнул, что обновленный порядок направлен на приведение процедур в соответствие с современными стандартами.
«Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке», — объяснил он.