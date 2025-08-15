В России с сентября вступит в силу новый порядок освидетельствования на опьянение

15 августа 2025, 04:54

С 1 сентября в РФ введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Фото: iStock/YakobchukOlena

С 1 сентября в РФ вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





Согласно нововведениям, которые озвучил Машаров, увеличивается интервал между двумя продувами в алкотестер. Теперь он составит 15-25 минут вместо прежних 15-20 минут. Также установлен срок для сдачи мочи на анализ: если образец не предоставлен в течение получаса после выдачи направления на проверку, потребуется сдать кровь.





Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом 15 августа на Аляске

«Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке», — объяснил он.