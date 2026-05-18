В России с сентября введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. Документ должен вступить в силу с сентября текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
Новый ГОСТ направлен на формирование единых подходов к управлению рисками при перевозках детей и обучающихся. Он устанавливает критерии для оценки опасностей на всех этапах транспортного процесса: во время подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также движения по маршруту.
Согласно материалу, внедрение документа позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками, чтобы предупреждать происшествия и повышать надёжность перевозок. Также ГОСТ определяет порядок реагирования на нештатные ситуации.
