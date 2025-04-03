На саратовском заводе устранили утечку аммиака, есть пострадавшие

Локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба предприятия.