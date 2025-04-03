На саратовском заводе устранили утечку аммиака, есть пострадавшие

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Локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба предприятия.
По предварительным данным, выброс химического вещества случился в четверг вечером (21:00 мск) во время производственных работ.
Ранее СУСК региона сообщило о начале проверки из-за возможных нарушений требований охраны труда. В силовых структурах заявили о пяти пострадавших, однако позже компания пресс-служба предприятия дала более точную информацию.
Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха ликвидировали лесной пожар площадью 0,3 га. Ведутся следственные действия, подозреваемые в поджоге устанавливаются. В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
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Ранее СУСК региона сообщило о начале проверки из-за возможных нарушений требований охраны труда. В силовых структурах заявили о пяти пострадавших, однако позже компания пресс-служба предприятия дала более точную информацию.
«Да, действительно, в Балаковском филиале АО «Апатит» (...) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. (...) Три человека находятся на медицинском обследовании, (из них) одного отпускают домой, остальных наблюдают», — передает информацию РИА Новости.Для расследования инцидента создана комиссия.
Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха ликвидировали лесной пожар площадью 0,3 га. Ведутся следственные действия, подозреваемые в поджоге устанавливаются. В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
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Мария Моисеева