В России стартовал конкурс детского рисунка «Морская слава России»
Фонд Андрея Первозванного объявил о проведении всероссийского конкурса детского рисунка «Морская слава России». Он пройдет с 16 марта по 26 апреля 2026 года и приурочен к празднованию Дня детей и родительского счастья, а также 330-летия Военно-морского флота России.
К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 15 лет. Конкурс открыт и бесплатен, работы принимаются в трех возрастных категориях. Участникам предлагается изобразить темы, связанные с историей и современностью флота — морские подвиги, корабли разных эпох, известных адмиралов или художественное видение флота будущего.
Заявки принимаются в электронном виде до 26 апреля на сайте конкурса. После этого эксперты отберут финалистов, а жюри определит победителей. Итоги подведут 1 июня 2026 года.
Главный приз — Гран-при — предусматривает выпуск почтовой открытки с рисунком победителя. Также будут определены девять призеров в разных возрастных категориях, которые получат дипломы и подарки. Все участники конкурса получат именные сертификаты.
