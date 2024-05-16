В России упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы

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В 2025 году из системы высшего образование будет исключена степень бакалавра. Нововведение не будет создавать проблемы уже получившим дипломы этой степени, и тем, кто учится по этим программам сейчас. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с ТАСС.
Глава министерства Валерий Фальков в ходе выступления в Госдуме, заявлял, что новая система исключит понятие «бакалавр» и будет подразумевать высшее образование и специализированное высшее образование.
Он пояснил, что дипломы бакалавриата сохранят свою ценность, поскольку стоящие за ними знания никуда не пропали, и работодатели это понимают.
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Он пояснил, что дипломы бакалавриата сохранят свою ценность, поскольку стоящие за ними знания никуда не пропали, и работодатели это понимают.
«Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», — заявил Фальков.Ранее в Совфеде оценили идею отказаться от понятия «бакалавриат». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак