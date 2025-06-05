В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт

05 июня 2025, 07:41

Шадаев: оформление налогового вычета на недвижимость упростят к началу 2026 года

Фото: iStock/Apriori1

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что к началу 2026 года планируется упростить процесс оформления налогового вычета на недвижимость и транспорт через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости.