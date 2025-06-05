В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что к началу 2026 года планируется упростить процесс оформления налогового вычета на недвижимость и транспорт через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости.
По словам Шадаева, в настоящее время министерство активно работает над внедрением нового механизма, который позволит гражданам получать готовый рассчитанный налог от продажи недвижимости и транспортных средств. Это значит, что при продаже квартиры или автомобиля гражданам не придется заполнять декларацию, что значительно упростит процесс.
Кроме того, в планах министерства также внедрить возможность получения актуальных статусов камеральных проверок. Это нововведение поможет гражданам отслеживать процесс рассмотрения их заявлений, включая информацию о том, когда заявление переходит на следующий этап проверки или статус выплаты.
Читайте также: