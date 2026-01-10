В Госдуме озвучили подробности о планах внедрения генетического скрининга пар
Депутат Куринный: внедрение гентестов для родителей упирается в финансирование
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что технология генетического тестирования будущих родителей уже прошла экспериментальную стадию.
В беседе с «NEWS.ru» Куринный уточнил, что сейчас важно решить вопрос финансирования.
«Данная идея уже в экспериментальном варианте отработана, соответствующие модели уже опробованы. Сейчас вопрос в средствах на закупку оборудования, на подготовку специалистов, на формирование соответствующих центров по стране. С точки зрения перспектив я уверен, что мы к этому придём постепенно», — высказался политик.Парламентарий назвал генетическое тестирование общемировым трендом, но не указал конкретные сроки для России. По словам Куринного, такой подход включает грамотное планирование семьи, оценку рисков и, возможно, отбор эмбрионов. Это позволит предотвращать рождение детей с тяжёлыми заболеваниями и способствовать здоровью будущих поколений.