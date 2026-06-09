В России ввели штрафы за регистрацию на сайтах РФ через иностранную почту
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит административную ответственность за использование иностранной электронной почты (например, Gmail) при регистрации на отечественных интернет-ресурсах. Об этом пишет Baza.
Согласно документу, авторизация пользователей на российских сайтах должна осуществляться исключительно с использованием российских номеров телефонов, аккаунтов на портале «Госуслуги», биометрических данных или иных систем, владельцем которых является гражданин РФ или российское юридическое лицо. За нарушение этого требования владельцам сайтов грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что принятый в Московской области закон о запрете продажи топлива несовершеннолетним дополнят штрафами для нарушителей. Инициатива принадлежит партии «Единая Россия», сообщает её пресс-служба.
Новая норма направлена на снижение числа аварий с участием питбайков. Как заявил секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, дети выезжают на дороги общего пользования без прав, навыков и понимания последствий, и задача законодателей — защитить их жизнь и здоровье.
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