В России ввели штрафы за регистрацию на сайтах РФ через иностранную почту

09 июня 2026, 16:39

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит административную ответственность за использование иностранной электронной почты (например, Gmail) при регистрации на отечественных интернет-ресурсах. Об этом пишет Baza.