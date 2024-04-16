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В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy

РКН заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy
16 апреля 2024, 23:45
Фото: istock / Thapana Onphalai

Фото: istock / Thapana Onphalai

Роскомнадзор заблокировал доступ к популярным хостинг-платформам Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте ведомства, передает ТАСС.
По данным издания, под угрозой могут оказаться сайты россиян, которые размещены на иностранных серверах.

В отношении вышеназванных провайдеров приняли меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».



Помимо них, РКН заблокировал еще 8 хостинг-провайдеров, которые зарегистрированы в США.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила РКН проверить, не нарушает ли соцсеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минцифры РФ разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам
17 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / Anton Gaev

Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.
«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил Шейкин.
В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

До этого сообщалось, что российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#законопроект
#ограничения
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Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая
Авиакомпания FlyDubai приостановила все вылеты из Дубая до утра 17 апреля
16 апреля 2024, 22:50

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпания Flydubai из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды временно приостанавливает все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля. Об этом сообщается в заявлении компании.
По информации Telegram-канала Mash, в международном аэропорту Дубая в порядке живой очереди пассажирам выдают билеты на утренние и дневные рейсы. При этом людей не обеспечивают питанием и номерами в гостинице на время ожидания рейса.

Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.

Напомним, обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.

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Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам
16 апреля 2024, 22:06

Фото: iStock/rancho_runner

Правительство РФ определило «Государственную транспортную лизинговую компанию» единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Сообщается, что по государственному гражданскому заказу беспилотные авиационные системы могут заказать 29 ведомств и подведомственных учреждений, в том числе Авиалесохрана, Росгвардия, Рослесхоз и иные.

«Государственная транспортная лизинговая компания» основана в 2001 году. Занимается поставками в лизинг спецтехники, а также воздушного, беспилотного, водного и железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка.

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#беспилотник
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В Подмосковье предложили селить мигрантов на стройках и запрещать привозить семьи
16 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / CatEyePerspective

Подмосковные власти предложили селить трудовых мигрантов на территории стройки, на которой они работают. Об этом сообщается в ответе вице-губернатора Московской области Романа Каратаева депутату Госдумы Михаила Матвееву, написал сам парламентарий в своём телеграм-канале.
«Для устранения социального напряжения и предотвращения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением правительство Подмосковья выступило с инициативой создания инфраструктуры для проживания на территории объектов, где задействовано большое число иностранных работников», – сказано в ответе Каратаева, текст которого приводит Матвеев.
Речь идёт о закрытых площадках вне жилых массивов. При этом предполагается, что мигранты не смогут привозить с собой в Россию свои семьи. А по истечении срока пребывания мигрант должен уехать.

Как пояснил Матвеев, власти Подмосковья передумали селить гастарбайтеров в жилых массивах и хотят попробовать опыт Объединённых Арабских Эмиратов, где трудовые мигранты живут на территории стройки.

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#роман каратаев
#вице-губернатор
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Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом
16 апреля 2024, 21:49

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Московский мировой судья дал время на примирение супругам Артёму и Валерии Чекалиным, известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс между ними приостановлен до 11 июня, сообщили ТАСС в суде.
«11 июня 2024 года судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе, уточнив перед этим у супругов принятое ими решение. Если ответчик не придёт в суд без уважительной причины, то после его третьей неявки дело будет рассмотрено без него. Но если после истекшего срока, данного судом для примирения, супруги не будут являться, то бракоразводный процесс прекратится», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января этого года.

Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга, штрафов и пени. После этого дело о неуплате налогов было прекращено, а все ограничения на перемещения и пользование интернетом сняты.

1 марта текущего года стало известно, что закрыто и дело о легализации денег, полученных преступным путем.

По данным источника ТАСС, размер исковых требований совместно нажитого имущества составляет около 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей. Чекалин также требует взыскать с жены госпошлину в 60 тыс. рублей.

Мужчина претендует в том числе и на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн рублей. Райсуд также оставил этот иск мужа блогера без движения, вероятно, до конца срока, который мировой суд назначил Лерчек и её мужу для примирения.

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#блогер
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Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне митингующих в Тбилиси
16 апреля 2024, 21:33

Фото: Istockphoto / Wirestock

Спецназ МВД Грузии начал разгонять митингующих у служебного входа в парламент страны. Силовики применили слезоточивый газ, передаёт ТАСС.
«Это произошло после того, как стражи порядка начали разгонять и задерживать протестующих, которые скопились у служебного входа в парламент. Спецназу пришлось оттеснить участников митинга к другой улице, прилегающей к парламенту. Полиция задерживает протестующих, те отступают», – говорится в сообщении с места событий.
Как заявили в МВД Грузии, в ходе митинга в Тбилиси пострадал сотрудник правоохранительных органов.

В начале апреля правящая в стране партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузи» повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это случилось через год после того, как инициатива привела к массовым протестам, и власти были вынуждены отказаться от её принятия. Текст документа по сравнению с прошлым годом практически не изменился.

Голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении в парламенте Грузии запланировано на 17 апреля. Пленарное заседание начнётся в полдень по местному времени, то есть в 11 часов по московскому.

В Тбилиси с понедельника проводятся митинги против принятия законопроекта. 15 апреля акция протеста переросла в потасовку с полицией.

Против законопроекта выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция, и дипломаты, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США. Они считают, что законопроект будет препятствовать интеграции Грузии в Евросоюз.

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#мвд
#протесты
#иностранный агент
#законопроект
#парламент
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С начала марта на дорогах Подмосковья произошло 22 ДТП с мотоциклистами
16 апреля 2024, 20:35

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

С приходом потепления на дорогах Московской области появились мотоциклисты. При увеличении транспортного потока растёт и риск дорожных аварий, отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там подчеркнули, что ДТП с мототранспортом могут возникнуть из-за опасных манёвров и перестроений, либо если автомобилист не сможет быстро среагировать, так как за зиму он отвыкает от мотоциклистов на дороге и забывает их манеру вождения.
«С начала марта этого года уже произошло 22 ДТП с мотоциклистами, в результате которых погибли два человека и ещё 20 получили травмы. В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 аварий с мотоциклистами. Тогда погибли девять человек и 44 пострадали», – поделились статистикой в Минтрансе.
Там добавили, что самыми частыми нарушениями, приводящими к аварии, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.
«Прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, обязательно освежите навыки вождения, не забывайте про экипировку. И чем ярче защитные элементы, тем заметнее в любое время суток», – сказали в пресс-службе.
Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить, что на дороге может быть байкер.

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#подмосковье
#московская область
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Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий
Страховщик Юргенс рекомендовал обезопасить жильё на Дальнем Востоке и Юге РФ
16 апреля 2024, 20:23

Фото: iStock/simpson

Президент Института современного развития Игорь Юргенс заявил, что застраховать жильё от природных бедствий, в первую очередь, стоит жителям Дальнего Востока и Юга России.
Первым – из-за заливов и наводнений, вторым – из-за возможных землетрясений.

«Люди и сами должны думать о том, где они строятся, а если места потенциально опасные, то оформлять страховку. Ведь у нас есть регионы Дальнего Востока, где заливы и наводнения являются регулярным событием, и регионы Юга России, где велика вероятность землетрясений», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Юргенс.

При этом он выразил уверенность в том, что жители регионов, пострадавших сейчас от паводков, получат все положенные им компенсации из резервных фондов правительства и президента.

Он добавил, что при заключении договора о страховании все условия обговариваются, поэтому при наступлении бедствия никаких разночтений здесь быть не может. Единственными вопросами, по его словам, являются цена и объём оказываемых услуг, а также сумма, которая покроет расходы.

Ранее в Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Отмечалось, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.

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#компенсации
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У подмосковных лягушек и жаб начался период размножения
16 апреля 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Температура воздуха в Подмосковье устоялась, пруды и лужицы прогрелись до необходимых +16°С, и у жаб с лягушками начался брачный период. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Амфибиям для ускоренного обмена веществ и размножения необходимо солнечное тепло. Кроме того, они зависят от воды. Сейчас многие жители нашего региона могут услышать вблизи водоёмов брачные серенады лягушек и жаб. Большие скопления этих земноводных собираются у прудов и прогретых луж в середине весны, чтобы продолжить род», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
По словам герпетологов, амфибиям для размножения необходима вода, так как процесс развития от икринки до лягушонка происходит именно там. Оптимальной температурой считается 16°С. Брачные игры лягушек и жаб сопровождаются громким кваканьем.

Такой вид амфибий, как серая жаба, за один раз может отложить до 6,8 тыс. икринок, соединённых в шнуры, длина которых доходит до 10 м. После откладки икры начинается процесс развития и превращения. Эмбрионы внутри икринок развиваются от двух дней до 21 дня. Далее личинка, известная как головастик, 1,5-2 месяца обильно питается и растёт. К концу превращения она обретает лапы и теряет хвост, становясь полноценной копией своих родителей.

В этот период мешать амфибиям не следует. Лучше не смущать их своим присутствием и тем более брать в руки, отметил Фирсов. Он напомнил, что амфибии – полезное звено в пищевой цепи и экосистеме. Они контролируют численность вредных насекомых и сами являются пищей для некоторых животных.

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