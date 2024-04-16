В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy

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Роскомнадзор заблокировал доступ к популярным хостинг-платформам Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте ведомства, передает ТАСС.
По данным издания, под угрозой могут оказаться сайты россиян, которые размещены на иностранных серверах.
В отношении вышеназванных провайдеров приняли меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».
Помимо них, РКН заблокировал еще 8 хостинг-провайдеров, которые зарегистрированы в США.
До этого сообщалось, что Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила РКН проверить, не нарушает ли соцсеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В отношении вышеназванных провайдеров приняли меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».
Помимо них, РКН заблокировал еще 8 хостинг-провайдеров, которые зарегистрированы в США.
До этого сообщалось, что Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила РКН проверить, не нарушает ли соцсеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак