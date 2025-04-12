В России захотели запретить шоу «Мама в 16»

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в РФ телевизионное шоу «Мама в 16», которое ранее называлось «Беременна в 16». С таким предложением она выступила во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым, сообщила газета «Ведомости».
«У нас официально идет программа «Беременна в 16» [«Мама в 16"]», — обратила внимание сенатор.
Юлия Лазуткина призвала отработать этот вопрос и предложить запретить передачу.
«Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки», — добавила сенатор.
По мнению Юлии Лазуткиной, такие программы показывают, что подростковая беременность — это нормально. Однако 16-летняя девочка «вряд ли воспитает достойного гражданина», подчеркнула сенатор. Лазуткину поддержала и глава комитета по соцполитике Елена Перминова.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Российской Федерации признал право граждан на получение компенсации морального ущерба из-за навязчивых спам-звонков в рекламных целях.
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