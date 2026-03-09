В России запретили сайт с необычным рецептом из мыла

09 марта 2026, 16:27

Суд в Москве запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки из мыла

Фото: iStock/Ilona Shorokhova

Останкинский районный суд Москвы запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки из мыла. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.