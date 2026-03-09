В России запретили сайт с необычным рецептом из мыла
Останкинский районный суд Москвы запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки из мыла. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Во время мониторинга правоохранители вышли на сайт с заголовком «Уникальный метод создания взрывчатых веществ на основе доступных материалов в домашних условиях. Внимание! Важная информация — как создать взрывчатое вещество из мыла».
В суде пришли к выводу, что размещенная информация может быть использована для уголовно наказуемых действий — от хулиганства до теракта. В связи с этим доступ к ресурсу заблокировали.
В прошлом месяце в подмосковном Пушкино обнаружили муляж денежных купюр, внутри которого могла находиться взрывчатка.
Читайте также: