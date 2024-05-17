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В России запретят ароматизированные жидкости для вейпов

«Ъ»: в России разработали проект о запрете ароматизаторов жидкостей для вейпов
17 мая 2024, 06:44
Фото: istock / HAZEMMKAMAL

Фото: istock / HAZEMMKAMAL

Правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на проект распоряжения российского правительства, разработанный Минздравом РФ.
Стоит отметить, что после утверждения распоряжения в продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Запрет направлен на снижение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодых людей, отмечают в пояснительной записке.



Ранее подмосковный гематолог Мария Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В «Ростехе» рассказали о новом варианте названия для Superjet
Глава «Ростеха» Чемезов: Superjet могут переименовать в «Яковлев»
17 мая 2024, 04:55

Фото: istock / Marina Denisenko

«Ростех» может переименовать российскую версию Superjet. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РБК.
Он допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев».

«У нас это все под «КБ им. А.С. Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев»…» — заявил Чемезов.
В настоящее время воздушное судно выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» начали говорить после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, но выбор нового названия затянулся на 5 лет.

Обоснованием для смены названия самолета стало анонсированное повышение доли российских комплектующих с 80% на 10-15%.

Ранее эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шереметьево
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Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
Эксперт Дубровин: злоумышленники научились дистанционно красть сим-карты
17 мая 2024, 04:00

Фото: istock / Ton Photograph

Аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру. Об этом рассказал бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА Новости.
«Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас «угнать» сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру», — пояснил эксперт.
В последняя время «угонять» сим-карты начали намного чаще. По мнению эксперта, на это повлияло повышение числа виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер просто на сайте. Злоумышленники пользуются этим и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефона у виртуального оператора.

Также на кражи номеров повлиял рост утечек персональных сведений и человеческий фактор — люди безответственно относятся к защите личной информации, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах отметил Дубровин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвал создавать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где есть такая возможность.

Если человеку приходят сообщения от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты, необходимо обращаться в техподдержку компании.

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С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
17 мая 2024, 03:52

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.
В сообщении указано, что 17 мая 2024 года с космодрома Плесецк в Архангельсой области в интересах Минобороны совершен пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту.

Детали ведомством не приводятся.

Ранее нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля следующего года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Севастополе отражают атаку беспилотников с помощью стрелкового оружия
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь стрелковым оружием
17 мая 2024, 02:38

Фото: istock / zim286

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские беспилотники атакуют город.
«В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — рассказал Развожаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает глава города, БПЛА сбивают при помощи стрелкового оружия. Таким оружием считают оружие калибром меньше 20 миллиметров — пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, карабины, ружья, ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сведениям.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Новая Каледония: причины погромов, зачем Франция ввела туда войска
Новая Каледония: почему Франция ведет борьбу за территорию
17 мая 2024, 02:18

Фото: istock / Jian Chen

16 мая 2024 года премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию из-за продолжающихся беспорядков.
История Новой Каледония, причины референдумов и зачем она нужна Парижу — в материале «Радио 1».

Что такое Новая Каледония

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции. Это группа островов площадью около 19 тысяч квадратных километров в юго-западной части Тихого океана. Население региона составляет порядка 270 тысяч человек, столица Новой Каледонии — город Нумеа.

Франция объявила их своим владением в 1853 году и следующие 40 лет туда в основном ссылали осужденных. На островах создавали плантации, а с конца XIX века началась добыча природных ресурсов. В 1946 году Новая Каледония получила статус «заморской территории», а с 1998 года пользуется правами единственного территориального образования с особым статусом.

Новая Каледония разделяется на 3 провинции: Северную, Южную и острова Луайоте. Официальным языком региона является французский.

Важность Каледонии для Франции

В Новой Каледонии ведется добыча важных полезных ископаемых — золота, меди, хрома, кобальта, молибдена и никеля.

Новая Каледония владеет около 11% мировых запасов этого металла — вторых по величине на планете Земля. Стоит отметить, что именно экспорт никелевой руды стал одним из основных источников дохода острова.

Также в регионе распложены военные базы Франции.

Борьба за независимость от Франции

Организации канаков (коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии) по борьбе за отделение региона от Франции зародились в 1960–1970-х параллельно провозглашению независимости других государств Океании, к примеру Науру, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и других.

В 1984 году сторонники движения блокировали дороги и объявили о создании временного регионального правительства во главе с революционером Жан-Мари Тжибау. Конфликт перерос в гражданскую войну.

В 1988 году на острове Увеа канаки расправились с четырьмя жандармами и взяли в заложники 27 человек. Они выступали с требованием немедленной независимости Новой Каледонии. Во Франции отказались от проведения переговоров и провели силовую операцию. Заложники были спасены, 19 канаков убили на месте, еще трое умерли позже в местах лишения свободы.

26 июня 1988 года премьер-министр Франции Мишель Рокар и Жан-Мари Тжибау подписали Матиньонские соглашения, подразумевающие десятилетний период, на протяжении которого населения Новой Каледонии обязано не поднимать вопрос о независимости.

С 2018 по 2021 год в Новой Каледонии прошли три референдума о независимости от Франции, они завершились поражением сторонников независимости.
Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране
Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране

Что вызвало новые протесты

2 апреля 2024 года Сенат парламента Франции в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать в региональных выборах гражданам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До этого голосовать могли только жители, внесенные в перечни избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Как считают сепаратисты, реформа служит в пользу лоялистов.

13 мая 2024 года мирная демонстрация сторонников независимости, которая проходила в столице архипелага Нумеа, переросла в погромы. Митингующие грабили и жгли магазины, аптеки и заправочные станции. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни человек пострадали.

Мирные протесты, так и стычки с правоохранительными органами, погромы и поджоги на островах продолжились. Власти сравнили происходящее с «восстанием», напоминающим схожие события 1980-х.

Реакция Франции на протесты в Новой Каледонии

15 мая силы безопасности арестовали 140 человек. Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк сообщал о «перестрелках между бунтовщиками и силами гражданской обороны». Также мятежники пытались штурмовать жандармский участок.

16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации. Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию. По словам политика, французских военнослужащих задействовали с целью обеспечения безопасности портов и аэропорта острова.

Сейчас в Новой Каледонии введён режим чрезвычайной ситуации. На островах временно закрыты учебные заведения, действует комендантский час с 18:00 до 06:00. Запрещено продавать алкоголь, носить оружие и проводить любые собрания.
Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов
Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Причем тут Азербайджан

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, оказывая поддержку политическим движениям, выступающим за ее независимость от республики.

В свою очередь, ММИД Азербайджана отвергло эти обвинения, назвав их беспочвенными. В Баку призвали Дарманена «направить внимание на провальную политику своей страны в отношении заморских территорий, которая и стала причиной таких протестов».

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В МАГАТЭ заявили об отсутствии следов запуска БПЛА с Запорожской АЭС
17 мая 2024, 01:21

Фото: istock / AB Photography

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили тяжелого вооружения на Запорожской АЭС или признаков запуска беспилотных летальных аппаратов с территории объекта. Об этом проинформировало агентство в своем пресс-релизе.
«Эксперты МАГАТЭ совершили обход по периметру площадки и других зданий, доступ к которым им разрешен для контроля соблюдения пяти конкретных принципов защиты станции во время конфликта. Они не заметили никакого тяжелого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники», — сказано в заявлении агентства
Стоит отметить, что специалисты на данный момент еще не получили разрешения на доступ во все помещения электростанции.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра около города Энергодар. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается 6 энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция стала собственностью Российской Федерации.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о не дающей ему покоя мысли про АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#станция
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Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»
Имущество ЧАО «Производственное объединение Конти» обращено в госдоход России
17 мая 2024, 00:18

Фото: istock / Zolnierek

Ленинский районный суд Курска принял решение обратить в собственность государства имущество ЧАО «Производственное объединение «Конти». Об этом информирует объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Телеграм-канале.
Стоит отметить, такое решение приняли в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении имущества в собственность Российской Федерации.

Рассмотрение гражданского дела проходило в закрытом судебном заседании. В пресс-службе уточняют, что среди ответчиков есть влиятельные украинские бизнесмены и политики: миллиардер Ринат Ахметов, бывший вице-премьер страны Борис Колесников и бывший депутат Верховной Рады Сергей Кий.

Те же фамилии в 2023 году фигурировали по первому делу о национализации активов «Конти».

Принятое судебное решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#имущество
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#служба
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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 13 миллионов человек
17 мая 2024, 00:08

Фото: Радио 1

Гостями международной выставки-форума «Россия» с момента ее открытия на ВДНХ стали 13 миллионов человек. Об этом сообщили в дирекции форума.
Тринадцатимиллионным посетителем выставки стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович.

«Очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала гостья.
Семью поздравила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону.

До этого стало известно, что две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Воронеже закрылся бар, где поцеловались две девушки
16 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Девушек будут судить за поцелуй в воронежском баре.
Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». После проверки на девушек составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее очевидец записал видео с поцелуем девушек и попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности не только «главных героинь» ролика, но и руководство заведения.

Девушки ответят за свое поведение в суде. Им грозит административный штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Также сегодня стало известно, что бар, в котором случился инцидент, больше не работает.

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