В России запретят ароматизированные жидкости для вейпов

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Правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на проект распоряжения российского правительства, разработанный Минздравом РФ.
Стоит отметить, что после утверждения распоряжения в продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).
Запрет направлен на снижение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодых людей, отмечают в пояснительной записке.
Ранее подмосковный гематолог Мария Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Запрет направлен на снижение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодых людей, отмечают в пояснительной записке.
Ранее подмосковный гематолог Мария Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак