В России завершается акция «Услышать Победу»

Видео: сайт may9.ru
Всероссийская акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, подходит к концу. Она стартовала 15 марта и завершится 15 мая.
Акция позволяет любому желающему послушать уникальные архивные записи, приуроченные к знаменательной дате. Участники могут бесплатно позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 200-09-05 и услышать редкие записи, запечатлевшие ключевые моменты истории.
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«Это, например, выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова на церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, выступления по радио легендарного диктора Юрия Левитана, объявившего народу о победе; редкие свидетельства очевидцев и непосредственных участников событий, в том числе интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко у Бранденбургских ворот в Берлине», – сообщили организаторы.Проект охватывает всю страну, в том числе Московскую область Цель акции – напомнить россиянам о величайшем событии XX века и передать молодому поколению подлинные голоса эпохи.
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Лора Луганская