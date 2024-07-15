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В России завершился весенний призыв 2024

Минобороны: по итогам весеннего призыва в армию набрано 150 тысяч человек
15 июля 2024, 18:50
Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны.


Весенний призыв был объявлен указом президента от 31 марта. Военные комиссариаты начали свою работу уже на следующий день. Для прохождения военной службы было призвано 150 тысяч человек, которых начали отправлять в пункты сбора с 15 апреля.

Как и в предыдущие разы, призывники имели право выбора рода и вида войск для службы в зависимости от собственного состояния здоровья и оценки психологических способностей.

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Нейрофизиолог Каплан допустил создание искусственного сознания
15 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/Chor muang

Нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан заявил, что создание искусственного сознания возможно.
По его словам, для этого можно использовать любые большие языковые модели.

«Они могут будут собеседниками: одна модель задаёт вопросы, а другая — отвечает. И чем более глубокими, выходящими за контексты книг и биологической природы, будут заданные вопросы, — тем все более мудреными будут становиться ответы. Человек в этом тандеме окажется лишним. Но думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Каплан.

Ранее сообщалось, что свыше 280 тыс. медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года.

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#искусственный интеллект
#технологии
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Трагедия или выигрыш: эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
Эксперт по кибербезопасности Седов: мошенники обычно не отвечают на вопросы
15 июля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Diy1

Злоумышленники с помощью различных технологий продолжают выманивать у людей деньги и оставлять ни с чем. Так, например, они представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта», предлагают проверку электросчетчиков, запрашивают код из SMS для доступа к «Госуслугам», а потом оформляют кредиты.
Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие ситуации, к сожалению, всегда случались, и никто из нас не застрахован от обмана.

«Всегда будут те, кого злоумышленники попытаются обмануть. Есть два типа людей: первый — это тот, который бежит сразу открывать все ссылки, потому что он что-то там выиграл. Такие люди всегда будут бежать в сторону какой-то маломальской выгоды. Второй тип — которого обманули каким-то хитрым образом. Неприятно себя ощущать человеком, которым воспользовались. Но это жизнь, потому что мы не роботы», — сообщил эксперт.

Он добавил, что никаких новых сценариев сценариев и способов отъема денег у населения мошенники за 150-200 лет не придумали, однако, сейчас все предыдущие схемы получили свою техническую реализацию, что стало основной проблемой.

«Например, фабрика фейков. Но нужно помнить, что технологии преступлений не совершают. Все преступления совершают люди», — объяснил специалист.

Олег Седов дал несколько советов, как не попасться на удочку мошенника


  1. Оставаться в состоянии спокойствия и равновесия, не терять контроль. Мошенники могут производить эффект с помощью игрового формата (выиграли что-то) или ссылаться на какую-то трагедию.
  2. Поставить вопрос на паузу — не принимать решение здесь и сейчас. Сказать, что надо подумать, положить трубку и пересказать себе в зеркале содержание истории, которая сейчас была в телефоне. Вы поймете, что есть какие-то белые пятна, странности.
  3. Задавать много вопросов: какой счетчик? Почему по коду плательщика не приходила информация? Нужно посмотреть реакцию на вопросы: сомневается или нет. Мошенники обычно не готовы отвечать на вопросы.
  4. Не думать, что с вами разговаривает друг, несмотря на то, что будут упоминаться какие-то личные данные, фамилии знакомых и так далее. В ход идут дипфейки, информация, полученная из соцсетей и открытых источников.
  5. Периодически проводить домашние киберучения: разговаривать с близкими за чаепитием, задавать вопросы: а что ты ответишь, когда тебе позвонят? К кому ты обратишься? Как ты отреагируешь? Очевидно, что реальная история будет другой. Но такие беседы приучают людей критические мыслить и трезво реагировать на звонки.

Специалист по кибербезопасности подчеркнул, что часто подобные ситуации случаются с теми людьми, которые были уверены, что с ними такого не произойдет, и последствия там бывают колоссальные и трагические.

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Подмосковные коммунальщики очистили от пыли и грязи около 5 тысяч дворов
15 июля 2024, 18:23

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальные службы продолжают механизированную промывку асфальта во дворах. От пыли и грязи очищено уже около 5 тыс. дворов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За прошедшую неделю промыто более 4 741 территорий, включая проезды, парковки и тротуары. В труднодоступных для техники местах мойку проводят комплексные бригады работников коммунальных служб. Проведение работ контролируют инспекторы министерства», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что объекты промывают водой, но при наличии специального покрытия могут быть применены химические средства
Уборка внутридворовых проездов помогает абсорбировать аллергенные вещества в воздухе.

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#дворы
#коммунальные службы
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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Кексы из красного клевера: необычный десерт из знакомого всем растения
15 июля 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Daniil Dubov

Красный клевер — это растение из семейства бобовых. Его листья, цветы, стебли съедобны и очень полезны. Их можно добавлять в салаты, супы и выпечку. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить кекс из цветков красного клевера.

Ингредиенты

Мука — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Молоко — 150 мл.
Цветы клевера — 1 ст.
Сливочное масло — 120 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Ванилин — по вкусу



Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Пошаговый рецепт

  1. Яйца взбиваем с сахаром.
  2. В блендере смешиваем молоко и цветы. Добавляем к яйцам.
  3. Засыпаем постепенно муку, помешивая. Солим, кладем ванилин.
  4. Формочки смазываем маслом и выливаем туда получившееся тесто.
  5. Выпекаем 25 минут при 180 градусах.

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#еда
#повар
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Специалист Завалишин оценил связь блокировки YouTube и работы сервисов Google
15 июля 2024, 17:55

Фото: iStock/Sorapop

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин предположил, что возможная блокировка YouTube не коснётся работы других сервисов Google.
«Не должно, не просматривается там никакой связи между тем, что обслуживает YouTube и системами, которые обслуживают другие функции. Это отдельные системы, работающие самостоятельным образом, и там не нужно какой-то ювелирной точности, чтобы одну отключить, а другую оставить», — отметил в беседе с Pravda.Ru Завалишин.

А юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский прокомментировал дополнения в закон, предусматривающие обязанность блогеров с аудиторией ежедневно более 1 тыс. человек передавать сведения о себе государству.

«Никто не собирается обязывать блогеров с более чем 1 000 подписчиков регистрироваться в каком-то специальном реестре. Сейчас закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и так предусматривает, что распространяемая информация без использования СМИ должна включать в себя достоверные сведения о её обладателе или распространителе в форме и объёме, которые будут достаточны для его идентификации», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заявил, что на фоне проблем с работой YouTube альтернативой видеохостингу для отечественных блогеров могут стать VK Видео.

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#юрист
#закон
#youtube
#информация
#технологии
#сервис
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Волоколамский городской парк откроется после обновления 16 июля
15 июля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском парке культуры и отдыха завершили обновление и готовятся принимать посетителей.
Врип главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова проверила качество выполненных работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На главной аллее и перед сценой парка заменили дорожное покрытие – вместо брусчатки уложили асфальт. Теперь волоколамцам будет удобнее кататься на роликах и самокатах.
«По итогам обхода поручила досеять газон вблизи бордюров, сделать плавный скат от беговой дорожки к территории около сцены. Все эти работы будут выполнены до открытия парка», – рассказала глава городского округа.
Как отметили в администрации, уже 16 июля желающие смогут посетить парк и оценить перемены.

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#волоколамск
#парк
#благоустройство
#наталья козлова
#городская среда
#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли правила поведения с автохамом на дороге
Автоэксперт Сажин рекомендовал включать камеру
15 июля 2024, 17:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при неизбежности конфликта на дороге стоит не покидать машину и включить видеокамеру.
«Если возникла такая ситуация, конфликт неизбежен, и водитель впереди едущего автомобиля тормозил до такой степени, что вам приходится остановиться, либо он прижал вас к проезжей части, не стоит выходить из автомобиля, дабы не провоцировать его еще больше. Включите камеру мобильного телефона, которая остудит пыл человека», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он также не рекомендовал решать вопросы силовым методом, дабы не усложнять себе жизнь и не накалять конфликт до предела.

До этого сообщалось, что в Кемерове произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. В этой связи пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса напомнила о правилах безопасности на дороге.

«Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, предварительно убедившись, что транспорт остановился, а водители видят и пропускают вас. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть более заметными для водителей», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров.

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#дтп
#транспорт
#конфликт
#водители
#машины
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Юные лесоводы нашли под Клином редкую для Подмосковья морошку
15 июля 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Учащиеся Новощаповского школьного лесничества нашли под Клином дальневосточную ягоду морошку. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Клинские лесничие провели для ребят занятие по выявлению редких видов растений на территории государственного природного заказника «Озёра Подтеребово». Детям повезло – они сделали редкую для Подмосковья находку. Перед ними предстала янтарно-жёлтая морошка. Обычно за ней отправляются на Дальний Восток или на Север. Там эта ягода растёт на болотах и в тундре», – говорится в сообщении.
Как рассказали в Комлесхозе, цветы морошки, которую ещё называют царской ягодой и северным апельсином, похожи на земляничные. Они появляются в мае – июне. Сама же ягода созревает с 12 по 21 июля, то есть с Петрова до Прокопьева дня по народному календарю.

В морошке содержатся витамины А, С и Е, цинк, магний, калий и бета-каротин. Сообщается, что вкус ягоды произвёл впечатление на юных лесоводов.

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#подмосковье
#московская область
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Владимир Путин принял участие в открытии новых металлургических предприятий
15 июля 2024, 16:47

Фото: Сайт Кремля

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых металлургических объектов в Донецкой Народной Республике, Нижегородской и Челябинской областях. Мероприятие было приурочено ко Дню металлурга, который в России отмечается 21 июля.
«Наша горно-металлургическая отрасль сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база, а также крепкие традиции и семейные династии. В ней работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов: горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие», — отметил глава государства.

Он напомнил, что в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе — по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции и пятое — по объёмам выплавки стали.

Владимир Путин запустил доменную печь №5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой Народной Республике. Запуск печи позволит производить более миллиона тонн стали в год.

На церемонии открытия печей вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» президент отметил, что это увеличит производство жаропрочных сталей почти в два раза.

Путин также дал старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате, инвестиции в который превысили 88 млрд рублей.

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