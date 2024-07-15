В России завершился весенний призыв 2024

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Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны.
Весенний призыв был объявлен указом президента от 31 марта. Военные комиссариаты начали свою работу уже на следующий день. Для прохождения военной службы было призвано 150 тысяч человек, которых начали отправлять в пункты сбора с 15 апреля.
Как и в предыдущие разы, призывники имели право выбора рода и вида войск для службы в зависимости от собственного состояния здоровья и оценки психологических способностей.
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