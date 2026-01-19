Достижения.рф

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги действуют ограничения на полеты
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.



В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Точная причина их введения и срок действия не называются.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для поддержания объемов пассажирских перевозок в этом году российские авиакомпании вернут в строй ранее законсервированные самолеты.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0