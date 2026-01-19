В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

19 января 2026, 22:25

Росавиация: в аэропорту Калуги действуют ограничения на полеты

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.





В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Точная причина их введения и срок действия не называются.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.