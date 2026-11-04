В российском регионе ввели режим ЧС из-за непогоды
В Курагинском округе Красноярского края ввели режим ЧС — четыре населенных пункта остаются без электричества более суток. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
Света нет в поселках Кошурниковского, Черемшанского, Можарского и Чибижекского территориальных подразделений. Администрация Курагинского округа опубликовала постановление о введении режима ЧС из-за неблагоприятных погодных условий. По данным властей, на линиях электропередач произошли аварии: ветер повалил деревья, повредив сети.
Специалисты уже работают над устранением неполадок. Одновременно коммунальные службы расчищают дороги от снега, чтобы обеспечить проезд к населенным пунктам. При необходимости в трех местных школах могут развернуть пункты временного размещения. Накануне в ЕДДС Курагинского округа предупреждали о непогоде 4 ноября: на юге региона прогнозировали гололедицу на дорогах, мокрый снег и сильный ветер, а в горах — лавины.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на юге европейской части России ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мощных ливнях, грозах и сильном ветре.
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