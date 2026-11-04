В российском регионе ввели режим ЧС из-за непогоды

04 ноября 2026, 11:25

Четыре поселка на юге Красноярского края остались без света из-за непогоды

Фото: iStock/Ru4eek

В Курагинском округе Красноярского края ввели режим ЧС — четыре населенных пункта остаются без электричества более суток. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.