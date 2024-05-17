В «Ростеха» рассказали о новом варианте названия для Superjet

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«Ростех» может переименовать российскую версию Superjet. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РБК.
Он допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев».
В настоящее время воздушное судно выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» начали говорить после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, но выбор нового названия затянулся на 5 лет.
Обоснованием для смены названия самолета стало анонсированное повышение доли российских комплектующих с 80% на 10-15%.
Ранее эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У нас это все под «КБ им. А.С. Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев»…» — заявил Чемезов.
В настоящее время воздушное судно выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» начали говорить после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, но выбор нового названия затянулся на 5 лет.
Обоснованием для смены названия самолета стало анонсированное повышение доли российских комплектующих с 80% на 10-15%.
Ранее эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак