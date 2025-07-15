В Ростовской области полицейским платят за «стойкую антикоррупционную позицию»
В Ростовской области полицейским возместят сумму взяток, от которых они отказались по долгу службы. Об этом рассказал глава регионального МВД Александр Речицкий.
По его словам, данная инициатива была утверждена в качестве награды сотрудников полиции за «стойкую антикоррупционную позицию».
При этом в отношении тех, кто предлагал взятку, начинается уголовное преследование. Как рассказал Речицкий, только за последние два месяца в Ростовской области возбуждено более 25 уголовных дел о взяточничестве.
Ранее в Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 665 тысяч рублей из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». Полицейские отказались от «заманчивого предложения», задержали водителя и доставили в столичное отделение СК.
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