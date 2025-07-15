В Ростовской области полицейским платят за «стойкую антикоррупционную позицию»

15 июля 2025, 17:52

В Ростовской области полицейским покроют сумму взяток, от которых они отказались

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В Ростовской области полицейским возместят сумму взяток, от которых они отказались по долгу службы. Об этом рассказал глава регионального МВД Александр Речицкий.