Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы с помощью священников РПЦ и заключённых
Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках вмешательства в предстоящие выборы с использованием священников Русской православной церкви (РПЦ) и заключённых в молдавских тюрьмах. Об этом сообщает The Financial Times.
По словам Санду, Москва расширила своё влияние, привлекая к участию в выборах, которые запланированы на 28 сентября, избирателей из числа диаспоры, а также используя священников РПЦ для распространения пропаганды. Кроме того, президент заявила, что Россия якобы разжигает беспорядки в тюрьмах через задержанных пророссийских политиков.
Санду отметила, что Москва «применяет широкий спектр инструментов, пытаясь подорвать наши институты». Она добавила, что эти выборы станут последним рубежом на пути Молдавии к евроинтеграции.
