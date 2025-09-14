Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы с помощью священников РПЦ и заключённых

14 сентября 2025, 15:15

Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы с помощью священников

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках вмешательства в предстоящие выборы с использованием священников Русской православной церкви (РПЦ) и заключённых в молдавских тюрьмах. Об этом сообщает The Financial Times.