В РПЦ предложили не брать на работу холостяков и разведённых

Вахтанг Кипшидзе (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
При назначении на руководящую должность необходимо учитывать семейное положение кандидата, заявляет замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«При назначении на руководящую должность необходимо учитывать семейный статус человека. Если человек не способен создать собственную семью, то большой вопрос, насколько он будет способен руководить большими коллективами», — отмечает Вахтанг Кипшидзе.
Представитель РПЦ уверен, что среди холостяков и разведённых могут быть хорошие кандидаты на работу, но назначение подобных людей «не должно становиться нормой».
Кипшидзе расстроен тем, что развод сейчас — это норма. Мужчины должны вести себя ответственнее, если речь заходит о создании семьи, а не «заводить легкие и необременительные связи». Не стоит заводить романы и на работе, подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.
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