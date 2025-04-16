Чистый Четверг 17 апреля: какие традиции нужно соблюсти в этот день, а что лучше отложить на потом, приметы

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17 апреля великий праздник — Чистый четверг, который в православной традиции отмечается накануне Великой пятницы, в Страстную неделю. Этот день считается важным этапом подготовки к Пасхе и символизирует духовное и физическое очищение. О традициях и особенностях Великого четверга читайте в материале «Радио 1».
История праздника
История Чистого четверга тесно связана с событиями, описанными в Евангелии. В этот день Иисус Христос установил главное таинство христианской церкви — Евхаристию, во время которой верующие причащаются хлебом и вином, символизирующими тело и кровь Христа.
Также в Чистый четверг Иисус омыл ноги своим ученикам, что стало символом смирения и любви к ближнему.
Этот день получил своё название из-за установления Церковью традиции очищения и подготовки к Пасхе. В этот день верующие стремятся очистить свою душу и тело, соблюдая определённые обряды и традиции.
Традиции и обычаи
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В Чистый четверг принято посещать церковную службу, на которой читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду. Верующие также стараются исповедаться и причаститься.
Одним из распространенных обычаев является уборка дома, символизирующая очищение от грехов и подготовку к празднованию Пасхи. Также в этот день принято начинать приготовление пасхальных блюд.
В старину на Руси в Чистый четверг было принято подниматься на рассвете и совершать омовения до того, как солнце покажется из-за горизонта, и с хорошими мыслями приступать к приготовлениям к Пасхе.
В Чистый четверг существует обычай святить соль. Соль, освященная в этот день, нашими предками применялась как лекарство.
В этот день принято красить яйца и печь куличи. В пятницу и субботу вспоминают о распятии и погребении Иисуса Христа, поэтому верующие соблюдают строгий пост. Приготовление праздничных блюд в эти дни не соответствует духу поста.
Что не стоит делать в чистый четверг
В этот день не разрешается устраивать шумные застолья и употреблять алкоголь. Радоваться можно, но умеренно.
Не стоит вступать в споры и проявлять враждебность. День предназначен для духовного очищения, а не для раздоров.
В преддверии Воскресения, в Страстную седмицу, не следует заниматься уборкой на кладбище. Пасха — это день великой радости, олицетворяющий победу жизни над смертью, и не время предаваться печали у могил родных.
Приметы
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- Если в Чистый четверг стоит хорошая погода — лето будет ранним и тёплым.
- Тесто на куличи получаются пышными — жди счастливый год.
- Наводить чистоту после Страстного четверга — всё равно что проспать именины.
- Какая погода на Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение.
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