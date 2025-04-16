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Чистый Четверг 17 апреля: какие традиции нужно соблюсти в этот день, а что лучше отложить на потом, приметы

Фото: iStock/sedmak

Фото: iStock/sedmak

17 апреля великий праздник — Чистый четверг, который в православной традиции отмечается накануне Великой пятницы, в Страстную неделю. Этот день считается важным этапом подготовки к Пасхе и символизирует духовное и физическое очищение. О традициях и особенностях Великого четверга читайте в материале «Радио 1».


История праздника


История Чистого четверга тесно связана с событиями, описанными в Евангелии. В этот день Иисус Христос установил главное таинство христианской церкви — Евхаристию, во время которой верующие причащаются хлебом и вином, символизирующими тело и кровь Христа.

Также в Чистый четверг Иисус омыл ноги своим ученикам, что стало символом смирения и любви к ближнему.

Этот день получил своё название из-за установления Церковью традиции очищения и подготовки к Пасхе. В этот день верующие стремятся очистить свою душу и тело, соблюдая определённые обряды и традиции.

Традиции и обычаи


Фото: iStock/A.Greeg

В Чистый четверг принято посещать церковную службу, на которой читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду. Верующие также стараются исповедаться и причаститься.

Одним из распространенных обычаев является уборка дома, символизирующая очищение от грехов и подготовку к празднованию Пасхи. Также в этот день принято начинать приготовление пасхальных блюд.

В старину на Руси в Чистый четверг было принято подниматься на рассвете и совершать омовения до того, как солнце покажется из-за горизонта, и с хорошими мыслями приступать к приготовлениям к Пасхе.

В Чистый четверг существует обычай святить соль. Соль, освященная в этот день, нашими предками применялась как лекарство.

В этот день принято красить яйца и печь куличи. В пятницу и субботу вспоминают о распятии и погребении Иисуса Христа, поэтому верующие соблюдают строгий пост. Приготовление праздничных блюд в эти дни не соответствует духу поста.

Что не стоит делать в чистый четверг


В этот день не разрешается устраивать шумные застолья и употреблять алкоголь. Радоваться можно, но умеренно.

Не стоит вступать в споры и проявлять враждебность. День предназначен для духовного очищения, а не для раздоров.

В преддверии Воскресения, в Страстную седмицу, не следует заниматься уборкой на кладбище. Пасха — это день великой радости, олицетворяющий победу жизни над смертью, и не время предаваться печали у могил родных.

Приметы


Фото: iStock/Marina Fistina

  • Если в Чистый четверг стоит хорошая погода — лето будет ранним и тёплым.
  • Тесто на куличи получаются пышными — жди счастливый год.
  • Наводить чистоту после Страстного четверга — всё равно что проспать именины.
  • Какая погода на Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение.
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#статьи
«Никогда с ними не сравнюсь»: друг Паши Техника о его отношении к Цою и Высоцкому
Лука Сафронов: Паша Техник уважал творчество Цоя
16 апреля 2025, 17:42

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Рэпер Паша Техник уважал творчество таких мэтров, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой, рассказал aif.ru друг Техника Лука Сафронов-Затравкин.
«Я спрашивал у него: что ты думаешь про Цоя, про Высоцкого? Он говорил: «Я никогда с ними не сравнюсь», — прокомментировал собеседник.
Лука Сафронов-Затравкин добавил, что Техник ездил к стене Виктора Цоя в арт-кластере в Петербурге. Друг почившего рэп-исполнителя уточнил, что была еще одна — на гараже, которую потом закрасили.

О том, что поклонники Паши Техника разрисовали стену Цоя на Арбате в Москве, сообщалось 12 апреля. Некоторые посчитали такой поступок вандализмом. Паша Техник скончался в 40 лет в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля.

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Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде

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«Он не в восторге от этого»: сын Елизаветы Боярской стесняется того, что его родители артисты

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Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде
Продюсер Вольтов считает, что Юре Борисову лучше сотрудничать с агентом
16 апреля 2025, 16:46

Юра Борисов (Фото: Телеграм, @uyranorysov)

Недавно 32-летний актёр Юра Борисов после триумфа фильма «Анора», в котором он снялся, подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). После публикации этой новости многие решили, что Юре будут предлагать работу с мировыми звёздами кино. Однако, российский журналист, бизнес-тренер и продюсер Евгений Вольтов не уверен, что контракт с агентством поможет Борисову стать голливудской звездой. По его словам, у российского актёра получилось бы закрепиться на Западе и без агентства, причём даже быстрее, чем с ним. Он также отметил, что молодой звезде лучше отдавать предпочтение агенту, а не агентству.
«Потому что в агентстве новый артист — всегда 46-й на очереди справа. И именно наличие звёздных кейсов у этого самого агентства — далеко не гарант качества! Потому что сначала оно преследует интересы флагманов», — цитирует слова Вольтова издание «7Дней.ru».
Продюсер также рассказал, как найти хорошего агента: при первой встрече надо расспросить о проектах, которые он реализовал с нуля, сколько это стоило и как он работал.
«Хороший специалист легко поделится кейсами, потому что делал их сам. Сомнительный же предложит поискать целевую аудиторию, походить на светские мероприятия и потестировать разные образы на фотосессии за два миллиона рублей», — объяснил эксперт.
Ранее актёр Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряжённой атмосфере. Так, он и Юра Борисов столкнулись с рэпером в лифте. Музыкант начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актёров в краже дизайна.

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Ложь, суды и ДНК: Тимур Еремеев обвинил адвокатов Карины Мишулиной, которые его оклеветали
16 апреля 2025, 16:35

Тимур Еремеев (фото: Instagram* / timureremeev)

В 2017 году Тимур Еремеев громко заявил, что его биологическим отцом является известный актёр Спартак Мишулин. Визуальное сходство действительно налицо, однако вдова артиста и его дочь Карина отказываются признавать эту версию.
После долгого молчания Еремеев вновь заговорил о непростой истории своей семьи. Он рассказал, что около семи лет назад Карина, которую он считает своей сестрой, наняла адвокатов, действия которых, по его мнению, были нечестными. Юристы распространили ложные обвинения в его адрес, приписав ему поступки, которых он не совершал.

«Майя Сандлер, которая сходу наговорила в мой адрес столько, что Минюст обязал Адвокатскую Палату провести заседание и Сандлер сделали дисциплинарное взыскание. Затем был Игорь Симонов, который, как мне кажется, пытался быть адекватным реалистом, но был заменен на Валерия Панасюка», — рассказал Тимур.

Именно с его приходом, как утверждает Тимур, начались по-настоящему странные события — появились неизвестные люди, которые распространяли ложные и порочащие сведения, обвиняли его в несуществующих преступлениях и рассказывали небылицы.

Актёр сериала «Отель Элеон» подозревает, что Панасюк привлекал фальшивых свидетелей, которые, вероятно, за вознаграждение распространяли клевету.

Многие годы Тимур хранил молчание, но в 2017 году он прошёл ДНК-тест, который подтвердил его родство со Спартаком Мишулиным. Несмотря на результат экспертизы, Карина отказывается признавать его братом, считая, что тест дал сбой. Повторно сдавать биоматериал она не стала.

Напомним, Спартак Мишулин скончался 17 июля 2005 года. Официально он состоял в браке только один раз — с Валентиной Константиновной, матерью Карины.

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Из роддома забирал Тилль Линдеман: как сейчас выглядят дочери Светланы Лободы и от кого она родила младшую?
16 апреля 2025, 16:25

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

Уже долгое время Светлана Лобода не дает концертов в РФ и все реже появляется в новостях. О своей личной жизни она практически не говорит. Даже лицо младшей дочери певица показала спустя два года после рождения.
Женщина вместе с дочерьми живет в Латвии. Там, в ОАЭ и на Кипре у певицы есть недвижимость. Певица с эффектной внешностью крайне аккуратно комментировала свою жизнь в социальных сетях. Однако когда романы в своей жизни скрывать было почти невозможно, Светлана признавалась в них. После рождения дочери Евы в 2011 году, женщина раскрыла правду об отце. Им оказался хореограф Андрей Царь. Но у девочки сейчас фамилия Лавандовская. Известно, что Светлана жила в старой части города Риги. Ева ходила в местную школу.

(Фото: Instagram*/lobodaofficial)

Младшей дочери Лободы сейчас семь лет. Она энергична, активна и неугомонна. Воспитывает женщина дочерей в строгости, иногда хвалит, поощряя за полезные дела. Светлана не раскрыла имя отца младшей дочери Матильды. Но было известно, что из роддома ее забирал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Люди начали строить догадки.

Младшая дочь Светланы Лободы (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

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«Лариса Гузеева поставила условие»: почему астролог Василиса Володина на самом деле покинула шоу «Давай поженимся»?
16 апреля 2025, 16:17

Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina​)

Василиса Володина — известная астролог и телеведущая, которая завоевала сердца зрителей благодаря своей харизме и глубокому пониманию астрологии. Её популярность значительно возросла после участия в телепередаче «Давай поженимся», где она делилась своими астрологическими прогнозами и помогала участникам находить свою любовь. О личной жизни и карьере ведущей читайте в материале «Радио 1».

Детство под другим именем


Василиса Володина появилась на свет 16 апреля 1974 года. До взрослой жизни популярная ведущая имела другие фамилию и имя. Известно, что до замужества звезда экрана носила фамилию Наумова, а имя она себе сменила из-за астрологических рекомендаций. Как родители звали Володину не известно.

Свой интерес к астрологии у Василисы проявился еще в школьные годы. Несмотря на то что после окончания школы она решила продолжить образование в Академии управления, выбрав специальность «экономика-математика», её увлечение астрологией не оставляло её. Это стремление к познанию звёзд и планет в конечном итоге привело её ко второму высшему образованию в Высшей академии астрологии, где она смогла глубже изучить свою страсть и развить навыки, которые впоследствии стали основой её карьеры.

«Давай поженимся»


Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina)

Свою карьеру астролог начала с составления гороскопов для печатных изданий. После было ТВ и незначительная передача «Звездная ночь с Василисой Володиной». Все изменилось с телешоу «Давай поженимся!». В 2008 году Василиса в шоу стала астрологом-экспертом, который анализировал совместимость участников, используя их знаки зодиака и астрологические карты. Её участие придало проекту оригинальность и сделало его более интересным, что привело к росту популярности программы.

Работа успешно шла долгие 13 лет, но в 2020 году Василиса Володина внезапно пропала из шоу.

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Почему Володина перестала сниматься?


Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina​)

Спустя время астролог расскажет, что вовсе не хотела покидать передачу, просто ей по состоянию здоровья нужен был кратковременный отпуск, но дать его не захотели.

«Я не хотела уходить с «Давай поженимся», а просила предоставить отпуск. Мне его не дали. Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Она не могла представить, что кто-то будет на особенных условиях. Она влиятельный человек, звезда этой программы. Я выбирала между собственным здоровьем и славой, известностью, популярностью. Выбрала жизнь», — делилась Василиса в интервью Лауре Джугелии.

Отказ от дальнейшего сотрудничества для Володиной был болезненным и неприятным. Но спустя время она скажет, что это только пошло на пользу.

Жизнь после проекта


Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina​)

После шоу у Василисы Володиной появилось больше времени на честную практику. Она монетизировала новые площадки, и доходы увеличились втрое.

В последнее время Василиса Володина запустила на телеканале ТВ-3 свою авторскую программу под названием «Хорошие новости». Она отмечает, что работа над программой приносит ей удовольствие, поскольку она сама разрабатывает концепцию, пишет материалы и принимает решения.

Однако она признаёт, что в новом проекте приходится проделывать много работы, поскольку программа выходит ежедневно, что создаёт определённые трудности. Эта деятельность требует значительных временных затрат, из-за чего личные исследования и активность в социальных сетях отошли на второй план.

Однако есть и положительный момент: телеканал ТВ-3 ориентирован на эзотерическую тематику, и у него уже есть сформировавшаяся аудитория, что создаёт благоприятные условия для работы.

На вопрос, не хотела бы астролог вернуться в «Давай поженимся», Василиса Володина ответила в интервью Джугелии твердое «нет».

«Умерла так умерла», — подытожила астролог.

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