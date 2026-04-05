В РСПП высказались о введении шестидневки в России

05 апреля 2026, 13:21

Глава РСПП Шохин: В России не обсуждают шестидневую рабочую неделю

В России не обсуждается введение шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня.





Как пишет ТАСС, об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя соответствующую инициативу бизнесмена Олега Дерипаски. Ранее тот предложил перейти на усиленный график работы для ускорения трансформации экономики в условиях кризиса.



Как отметил глава РСПП, общий уровень безработицы в стране остается крайне низким — 2,1%, однако наблюдается высокая структурная безработица. Некоторые российские предприятия уже вводят четырехдневную рабочую неделю, тогда как на непрерывных производствах ощущается нехватка кадров.



Шохин также напомнил, что в Госдуме находится законопроект о повышении гибкости на рынке труда, который предполагает снятие ограничений на сверхурочную работу. Документ планируется принять в ближайшее время, возможно, в текущую сессию. Предусматривается увеличение годового лимита сверхурочных часов с 120 до 240.



По словам главы РСПП, это выгоднее для сотрудников, поскольку сверхурочные оплачиваются в повышенном размере — до 120 часов — в полуторном, а от 120 до 240 часов — в двойном. В отличие от простого удлинения рабочего дня, такой подход позволяет людям дополнительно зарабатывать на своем основном месте, а не искать подработки курьерами и т.п.





«Речь идет о том, чтобы люди подрабатывали на своем рабочем месте, а не курьерами и так далее. Чтобы у людей был выбор», — резюмировал Шохин.