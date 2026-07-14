В больнице на востоке Москвы загорелось осветительное оборудование
В Городской клинической больнице (ГКБ) имени Иноземцева на востоке Москвы произошло возгорание. Его оперативно потушили до приезда пожарных, передает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Предварительно, пламя вспыхнуло после короткого замыкания осветительного оборудования. Пострадавших нет. В настоящий момент медицинское учреждение работает в штатном режиме, помощь пациентам оказывают в полном объёме.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Волге в Саратовской области течение унесло девятилетнего мальчика во время купания. Отец бросился на помощь сыну, однако достать его из воды не сумел. Предварительно, оба погибли. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту трагедии — тело несовершеннолетнего уже нашли.
Вечером 13 июля стало известно, что в Петербурге лифт зажал руку маленькому ребёнку и протащил его на несколько этажей вверх. Мать в панике пыталась остановить кабину, но та не реагировала на кнопки. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: