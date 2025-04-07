В Саратове метеоролог увидел горного призрака

Фото: iStock/vik898
В Саратове можно было увидеть такое оптическое явление, как брокенский или горный призрак. Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Максим Червяков и выложил соответствующую фотографию.
По его словам, 6 апреля в Саратове сложились идеальные условия для наблюдения редких оптических явлений, связанных с туманом: белой радуги и брокенского призрака.
Как написал Червяков, такое необычное название удивительное явление получило из-за горы Брокен в Германии, где его впервые подробно описали. Горный призрак — это тень наблюдателя, которая проецируется на близкую поверхность облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.
Читайте также:
«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки
Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды
Психолог назвала три способа, которые помогут побороть весеннюю хандру
Как написал Червяков, такое необычное название удивительное явление получило из-за горы Брокен в Германии, где его впервые подробно описали. Горный призрак — это тень наблюдателя, которая проецируется на близкую поверхность облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.
«Сегодня мне удалось увидеть это явление прямо с набережной в Саратове: солнце светило мне в спину, а внизу — над Волгой — клубился туман. И вот на этом фоне я увидел проекцию своего силуэта. Можно было махать руками — и «призрак» повторял всё в точности!» — рассказал метеоролог.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура почти во всех регионах на протяжении весенне-летнего сезона будет держаться выше нормы.
Читайте также:
«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки
Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды
Психолог назвала три способа, которые помогут побороть весеннюю хандру
Анастасия Чубина