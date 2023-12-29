В Саратовской области возбуждено дело против экс-чиновника из-за махинаций

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Уголовное дело в отношении председателя комитета по реализации инвестиционных проектов было возбуждено в Саратовской области. Он дал указание директору предприятия региона «Управление капитального строительства», который заключил 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур.
По материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, предполагает лишение свободы на срок до четырёх лет.
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