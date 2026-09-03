18–20 сентября: как пройдут выборы в России
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В России с 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно с федеральной кампанией в регионах состоятся выборы различных уровней, в том числе в Московской области.
Решение о проведении выборов в Госдуму 20 сентября ранее утвердил президент России Владимир Путин, после чего Центризбирком определил трехдневный формат голосования. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, такой порядок создает дополнительные удобства для избирателей и рассматривается как один из элементов обеспечения безопасности выборов.
Парламентские выборы пройдут по смешанной системе. Из 450 депутатов Госдумы 225 будут избраны по партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах. В 2026 году границы одномандатных округов были скорректированы с учетом участия в выборах жителей новых регионов. В частности, три округа сформированы в ДНР, два — в ЛНР и по одному — в Запорожской и Херсонской областях. При этом общее количество депутатских мандатов останется неизменным.
В федеральном избирательном бюллетене будут представлены 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
В единый день голосования также пройдут региональные кампании. Запланированы выборы глав восьми субъектов и депутатов 39 региональных парламентов. Кроме того, в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии руководителей регионов будут определять законодательные органы по представлению президента. В Московской области депутаты Мособлдумы на 139-м заседании назначили выборы в региональный парламент на те же даты — с 18 по 20 сентября.
Принять участие в голосовании можно будет несколькими способами. Помимо традиционного посещения избирательного участка, избирателям в 33 регионах будет доступно дистанционное электронное голосование. В Москве онлайн-голосование организуют через региональный портал. Ожидается, что воспользоваться ДЭГ смогут до 48,4 млн человек, при этом у 86% потенциальных участников уже имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
Для участия в дистанционном голосовании необходимо авторизоваться на «Госуслугах», перейти в раздел ДЭГ, проверить и подтвердить свои данные и направить заявление до 23:59 по московскому времени 14 сентября. С 18 по 20 сентября избирателю потребуется войти на портал ДЭГ через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью кода из СМС либо телефонного звонка. После этого будет доступен электронный бюллетень.
Граждане старше 18 лет смогут проголосовать непосредственно на избирательном участке, предъявив паспорт. Для тех, кто по уважительной причине не может прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Заявление можно будет подать в участковую комиссию лично или по телефону после публикации графика ее работы, но не позднее 14:00 последнего дня голосования. После оформления заявки члены комиссии доставят избирателю переносной ящик и бюллетень.
Голосование пройдет и за пределами России. Избирательные участки планируют открыть более чем в 150 странах, а общее число участков за рубежом составит свыше 300.
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