18–20 сентября: как пройдут выборы в России

03 сентября 2026, 15:52

ЦИК: 300 избирательных участков откроется в других странах к выборам

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В России с 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно с федеральной кампанией в регионах состоятся выборы различных уровней, в том числе в Московской области.