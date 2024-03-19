В Сергиевом Посаде для детсадовцев провели урок безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для дошкольников в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Урок безопасности прошел в детском садике «Сказка» Сергиево-Посадского городского округа.
Стоит отметить, что данные мероприятия помогают детям не паниковать в чрезвычайных ситуациях и четко следовать указаниям взрослых.
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«Работники рассказали детям, что играть со спичками и электроприборами очень опасно. Специалисты на доступном и понятном языке объяснили, что можно предотвратить пожар, если соблюдать необходимые меры безопасности. Кроме того, огнеборцы продемонстрировали ребятам боевую одежду и разрешали ее примерить. Открытый урок прошел с огромным успехом, оставив положительные эмоции у детей и сотрудников детского сада. Воспитанники получили не только интересную информацию, но и набор полезных навыков, которые будут помогать им обеспечить безопасность для себя и окружающих», — рассказал заместитель начальника части Андрей Мальков.
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Мира Полтева