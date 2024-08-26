В сети нашли еще одного кавалера шести орденов Мужества — он из ЧВК «Вагнер»

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Один из командиров ЧВК «Вагнер» Николай Будько оказался еще одним кавалером шести орденов Мужества. Об этом сообщил «Канал специального назначения» в Telegram. Авторы обратили внимание на награды бойца во время открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге.
Сообщается, что на груди у Будько были следующие награды — Герой России, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Попасной», а также шесть орденов Мужества.
По данным издания Lenta, ранее считалось, что обладателем шести орденов Мужества был только один человек — тоже из ЧВК «Вагнер». Кавалером такого количества этих наград был Дмитрий Уткин, который погиб при крушении самолета в августе 2023 года вместе с Евгением Пригожиным.
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Данил Пономарев