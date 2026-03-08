Гостиница подверглась удару в центре Бейрута в Ливане, три человека погибли
Помещение в здании гостиницы Ramada подверглось удару в центре Бейрута в Ливане. Есть погибшие, сообщило агентство Reuters со ссылкой на личные источники в службе безопасности.
Согласно поступившей информации, атака пришлась на здание отеля в районе Рауш. В гостинице сработала пожарная сигнализация. Предварительно, удар пришелся на один из номеров.
По сведениям телеканала Al-Jadeed, по меньшей мере три человека погибли, шесть оказались ранены. Иные детали об инциденте пока отсутствуют.
