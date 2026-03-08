Достижения.рф

Гостиница подверглась удару в центре Бейрута в Ливане, три человека погибли

Фото: iStock/grafoto

Помещение в здании гостиницы Ramada подверглось удару в центре Бейрута в Ливане. Есть погибшие, сообщило агентство Reuters со ссылкой на личные источники в службе безопасности.



Согласно поступившей информации, атака пришлась на здание отеля в районе Рауш. В гостинице сработала пожарная сигнализация. Предварительно, удар пришелся на один из номеров.

По сведениям телеканала Al-Jadeed, по меньшей мере три человека погибли, шесть оказались ранены. Иные детали об инциденте пока отсутствуют.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Нигерии при нападении экстремистов погибли члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Они стали первыми африканскими прихожанами РПЦ, убитыми за веру.

Днем 7 марта в петербургском посёлке Металлострой произошёл пожар на автозаправочной станции. Огонь полностью охватил АЗС Fasters Oil размером три на семь метров.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0