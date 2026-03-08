Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Запорожской области, есть жертвы
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области, пострадали десять человек
В Запорожской области беспилотник ВСУ попал по жилому дому в городе Васильевка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий, публикуя кадры с места происшествия.
Губернатора Запорожской области подчеркнул, что дрон нанес удар по многоквартирному зданию. По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Есть погибшие, однако их точное число пока не называется. Специалисты все еще уточняют данные.
«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — подчеркнул Балицкий.Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 8 марта на территории нефтебазы в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки беспилотника ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.