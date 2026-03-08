Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Запорожской области, есть жертвы

08 марта 2026, 01:56

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области, пострадали десять человек

Фото: кадр видео Telegram-канала «Балицкий Евгений» @BalitskyEV

В Запорожской области беспилотник ВСУ попал по жилому дому в городе Васильевка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий, публикуя кадры с места происшествия.





Губернатора Запорожской области подчеркнул, что дрон нанес удар по многоквартирному зданию. По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь.



Есть погибшие, однако их точное число пока не называется. Специалисты все еще уточняют данные.





«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — подчеркнул Балицкий.