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В сети появилось видео с бронетехникой МВД Франции, стянутой к акциям протеста

29 января 2024, 14:21

Видео: BFM

В сеть попали кадры с бронетехникой французского МВД, которую подготовили к предстоящим акциям протеста фермеров, об этом сообщает BFM.
Массовые протесты фермеров вспыхнули во Франции несколько недель назад. Аграрии требуют прекратить импортировать сельскохозяйственную продукцию, а также изменить политику правительства в этой области, которая делает их неконкурентоспособными.

Протестующие объявили, что 29 января намерены устроить масштабную блокаду Парижа, перекрыв автомагистрали, чтобы перекрыть поставки любого вида товаров в город. Сообщается, что акция должна продлиться как минимум пять дней.


Французская полиция организовала кордон и пригнала бронеавтомобили, чтобы попытаться воспрепятствовать протестующим.

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Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам ЖКХ через робота Женю
29 января 2024, 14:43

Фото: istockphoto / Tippapatt

Робот Женя помогает оперативнее решать вопросы жителей по теме ЖКХ в Московской области.
С конца прошлого года на территории Московской области появился робот Женя.

«В регионе многие жители жаловались на невозможность дозвониться до управляющих компаний. Для того, что бы в каждом муниципалитете отработка всех заявок проводилась оперативно был создан единый ресурса по жалобам на уровне региона. Мы запустили робота Женю в ноябре прошлого года в тестовом режиме. За это время мы поняли какие моменты в его работе нужно усовершенствовать и с 1 февраля сервис будет работать в обновленном формате», — объяснил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

Стоит отметить, что диспетчерская служба начнет работать в круглосуточном режиме и при заявках с ключевыми словами «авария» и «тепло» робот Женя будет сразу переводить заявителя на оператора службы.

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#жкх
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В Можайском округе задержали двух мужчин за сброс мусора в неположенном месте
29 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух нарушителей правил обращения с отходами задержали в Можайском округе в ходе совместного рейда сотрудники Минэкологии Московской области и полицейские, сообщает пресс-служба министерства.
«Один нарушитель вывалил на открытый грунт мусор, оставшийся после ремонта. Второго уличили в том, что он устроил на своём земельном участке нелегальную свалку строительных отходов. При проверке там был обнаружен битый кирпич, бетон и прочий строительный мусор», — отмечается в сообщении.
В отношении обоих нарушителей были вынесены постановления о взыскании штрафа.

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#можайск
#экология
#строительный мусор
#нарушители
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Синоптик Позднякова спрогнозировала мокрый снег в столице
29 января 2024, 14:42

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве уже завтра, 30 января, ожидаются мокрый снег и морось.
«В среду к нам будет поступать чуть прохладный воздух. Ночная температура в Москве составит порядка -5°C, днем прогнозируется 0…-2°C. Местами к вечеру будет образовываться гололедица», — добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А вот научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в общем на территории России ожидается температура выше нормы.

«Температуры будут выше нормы на 8-10°С. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные. Связано это с тем, что по Северному Ледовитому океану перемещается циклон, который несёт огромное количество тепла с Атлантики. Поэтому «Север перекрыт» — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень тёплая погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

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#температура
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#роман вильфанд
#воздух
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Новые возможности и судьбоносные моменты: гороскоп для всех с 29 января по 4 февраля
29 января 2024, 14:39

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko

На предстоящей неделе представителям всех знаков зодиака рекомендуется провести самоанализ и оценить направление в карьере, в котором идёт продвижение. В любви важно проявить мудрость и ответственность за близкого человека, а в вопросах здоровья следует пересмотреть свои гастрономические привычки. О том, какие прогнозы дают звезды для каждого знака, расскажет астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну нужно прислушаться к своим желаниям и заняться любимым делом. Энтузиазм лучше направить на самореализацию и самосовершенствование.

Тельцу лучше придерживаться осторожности и постепенно достигать свои цели. Тогда он будет доволен и успешен.

Близнецам надо расставить приоритеты и ясно смотреть в своё будущее. Им необходимо соотнести мечты с реальностью.

Рак почувствует гармонию жизни и поддержку. Он плавно и не торопясь подойдёт к воплощению своих желаний.

У Льва укрепится авторитет и уверенность в себе. Он ощутит внутреннюю силу.

Деве необходимо соблюдать во всём баланс и равновесие. Ей нужно себя подбадривать и сохранять хорошее настроение.

Весы преодолеют любые препятствия. Им поможет терпение и дисциплинированность.

У Скорпиона откроются возможности, на которые он не рассчитывал ранее. Ему станут понятнее судьбоносные моменты и влияние его принятых решений на происходящие события.

У Стрельца сформируется стойкость характера. Его усилия, которые он вложил в важное дело, дадут желаемый результат.

Козерогу надо быть непоколебимым и стойким. Ответственность благоприятна и поспособствует улучшению жизни.

Водолей откроет новые грани своего характера. Его потенциал и творческие способности вызовут восхищение у окружающих.

Рыбы удовлетворят свои амбиции и получат одобрение своих начинаний. Они будут счастливы и оптимистичны.

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Психолог Крымова объяснила, почему сразу не получается начать «новую жизнь»
Психолог Крымова: «Настоящая сила заключается в маленьких шагах»
29 января 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Психолог Елена Крымова заявила, что объяснила, что зачастую людям сложно начать «новую жизнь» с понедельника или Нового года из-за устоявшихся привычек и паттернов, которые сложно одномоментно изменить или отменить.
Она подчеркнула, что желание получить всё и сразу также может обернуться провалом.

«Людям сложно в одночасье взять и всё кардинально изменить, так как наше поведение формируется нашими когнициями, которые всю нашу жизнь формировались и подкреплялись нашим поведением. Недостаточно сказать мозгу «Забудь предыдущие 30 лет и разрушь все сформированные нейронные связи, будем жить по-новому!» Настоящая сила заключается в маленьких шагах в нужном направлении», — прокомментировала в беседе «Вечерняя Москва» Крымова.

Также, по её словам, если задуманное не реализуется, возможно, цели и задачи поставлены не конкретно.

Ранее психолог Ксения Демина заявляла, что самореализация для женщины очень важна, поскольку обеспечивает ей, кроме всего прочего, чувство защищённости. Как передаёт utro.ru, самореализация дарит женщине ещё и радость и полноту жизни.

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#жизнь
#женщины
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«Куда Родина пошлёт»: Адвокат Vacío рассказал, когда рэпер пойдёт служить
Адвокат Попов заявил, что Vacío проходит медкомиссию для службы в армии
29 января 2024, 13:50

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Рэпер Vacío, который ранее отбыл наказание по административному делу о хулиганстве, пойдёт служить в армию во время осеннего призыва, об этом сообщил его адвокат Роман Попов в интервью для НСН.
«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена», — рассказал Попов.

Напомним, ранее стало известно, что военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Николая Васильева (настоящее имя рэпера) негодным для военной службы. Однако, столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию.

При этом, по информации Mash, рэпера могут отправить в оркестровые подразделения.

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#военкомат
#рэп
#армия
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В Подмосковье до конца года построят и обновят более 300 км ЛЭП
29 января 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 300 линий электропередачи реконструируют и построят в Московской области в текущем году специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Будет построено и реконструировано 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Кроме того, планируется ввести более 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности», — отмечается в сообщении.
Работы будут проведены во всех филиалах «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы компании, направленной на повышение надёжности электроснабжения потребителей.

В прошлом году компания «Мособлэнерго» построила в регионе более 214 км ЛЭП и выдала более 147,6 МВА дополнительной мощности.

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#электричество
#лэп
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Нилов сообщил о проекте получения участка многодетными семьями
29 января 2024, 12:57

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о проекте закона, предполагающего возможность получения участка земли либо материальной компенсации для семей с тремя детьми.
По его словам, в Жилищном кодексе существует норма о предоставлении многодетным семьям земельного участка, но там указано, что регионы вправе вводить дополнительные требования, и многие регионы вводят критерии нуждаемости.

По мнению Нилова, пишет RT, неправильно считать, что «если человек не нуждается в улучшении жилищных условий, то семье земля не выделяется». В данный момент запрошено заключение правительства, после его получения, закон внесут в Госдуму.

Ранее Нилов заявил, что направил на заключение в правительство законопроект о возможности получения земли либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.

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#многодетная семья
#родители
#новости
#госдума
#дети
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Подмосковные парки за неделю посетили более миллиона человек
29 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Гостями подмосковных парков за неделю с 22 по 28 января стали 1,2 млн человек, что на 391 тысячу больше, чем за такой же период в прошлом году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Наибольшее количество посетителей пришлось на выходные. Если по будням в целом парки посещали около 170 тысяч человек в день, то в субботу число гостей достигло 218 тысяч, а в воскресенье составило около 212 тысяч», — отмечается в сообщении.
Самым популярным оказался Центральный парк в Пушкинском округе: там за неделю побывали 50 тысяч человек. На втором месте парк «Пехорка» в Балашихе с 45 тысячами посетителей. Третье место занял парк Фабричный в Истре, который посетили 32 тысячи человек. В топ-5 вошли также парк Толстого в Химках (28 тысяч гостей) и парк имени Лазутиной в Одинцове (26 тысяч посетителей).

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#парки
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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