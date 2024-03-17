В сфере услуг Подмосковья сегодня работают около 90 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На предприятиях бытового обслуживания Московской области сегодня работают порядка 90 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«Ежегодно в третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тыс. человек», – рассказал Мурашов.Он поздравил работников отрасли и поблагодарил их за ежедневный добросовестный труд.
«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», – отметил зампред.По данным подмосковного Минсельхозпрода, по итогам прошлого года на территории Московской области работают свыше 20 тыс. предприятий бытового обслуживания. Среди них – салоны красоты, парикмахерские, ателье, предприятия по ремонту и пошиву обуви, техобслуживанию, ремонту автотранспорта, бани, фотоателье и химчистки.
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Лора Луганская