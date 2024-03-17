На подмосковной ферме в честь Масленицы приготовят блины из страусиных яиц

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Серпуховская ферма «Русский страус» пригласила жителей и гостей региона на масленичные гуляния с блинами и народными забавами. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры тоже не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил министр.Посетителей фермы «Русский страус» ждут игры и конкурсы, выступление фольклорного коллектива, ярмарка с сувенирами и продукцией фермеров, сытные блины и сжигание чучела Масленицы. Гуляния будут проходить 17 марта с 11 до 14:30.
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Лора Луганская