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На подмосковной ферме в честь Масленицы приготовят блины из страусиных яиц

17 марта 2024, 10:38
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Серпуховская ферма «Русский страус» пригласила жителей и гостей региона на масленичные гуляния с блинами и народными забавами. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры тоже не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил министр.
Посетителей фермы «Русский страус» ждут игры и конкурсы, выступление фольклорного коллектива, ярмарка с сувенирами и продукцией фермеров, сытные блины и сжигание чучела Масленицы. Гуляния будут проходить 17 марта с 11 до 14:30.


По данным ведомства, на ферме содержатся африканские страусы, австралийские эму, нубийские козы, вьетнамские поросята и ещё 10 видов животных и птиц.

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На экоферме в Серпухове проводят зиму блинной гонкой и сжиганием чучела
16 марта 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На экоферме «Бунин ручей» в городском округе Серпухов состоятся проводы зимы в окружении оленей, ручных козлят, лошадей и альпак. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил Мурашов.
Программа начнётся в полдень 17 марта. Гостей ждут блинная гонка, сжигание чучела зимы, бои снежками, музыкальные конкурсы, песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. Также по предварительной записи можно посетить мастер-класс по сыроварению.

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#ферма
#серпухов
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#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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В сыроварне Олега Сироты проходит Масленичный фермерский фестиваль
16 марта 2024, 13:22

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На Истринской сыроварне Олега Сироты 16 и 17 марта будут праздновать Масленицу. Мероприятии собрало фермеров со всего региона, рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, областной Минсельхозпрод подготовил интерактивную карту, на которую нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – отметил Мурашов.
На фестивале у Олега Сироты региональные фермеры угостят посетителей натуральной продукцией – сырами, медом и сладостями. Также гости смогут посетить масленичные гуляния, мастер-классы по росписи пряников и свечеварению, обзорные экскурсии по ферме. Время проведения фестиваля – с 10 до 18 часов.

По данным министерства, в Подмосковье работают свыше 7,6 тыс. заведений общественного питания. Около тысячи из них на Масленицу вводят специальное меню с блинами и традиционными закусками.

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#подмосковье
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АТОР: Неделя в Геленджике обойдётся в 60 тыс рублей
15 марта 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/saiko3p

Специалисты АТОР сообщили, что внутрироссийские направления туризма становятся всё популярнее у россиян, в частности, это касается Сочи, Анапы и Геленджика.
В последнем неделя отдыха для двоих в среднем будет стоить 60 тыс. рублей, а иногда даже может достигать 90 тыс. рублей.

Как передаёт utro.ru, наиболее востребованы у россиян туры в Геленджик на июль или август, однако выросло число броней на конец весны и начало осени.

А до этого сообщалось, что аэропорт Внуково планирует запустить звуковые оповещения на грузинском и армянском языках.

«В АО «Международный аэропорт «Внуково» в 2024 году планируется трансляция объявлений на двух дополнительных языках: грузинском и армянском. Объявления на армянском языке находятся на этапе работ в студии звукозаписи», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы аэропорта.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.

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#внуково
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#неделя
#россия
#туризм
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Подмосковье участвует в международной выставке MITT 2024
15 марта 2024, 13:03

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковье готовится к участию в 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка пройдет с 19 по 21 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

«На стенде Подмосковья в течение трех дней будут представлять свой туристический потенциал Серпухов, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Зарайск, Истра, Подольск и Егорьевск. Муниципалитеты презентуют музейные пространства, гастрономические бренды, туристические достопримечательности, а также заведения общественного питания, где можно попробовать блюда традиционной и современной кухни. Посетители стенда узнают о лучших местах для отдыха, которые регион предлагает в летний сезон», — поделились в пресс-службе.

Для гостей стенда будут подготовлены различные викторины и розыгрыши с призами от партнеров. Также желающие смогут сделать памятны фотографии в уникальных фотозонах.

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#крокус экспо
#подмосковье
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Перечислены самые популярные страны для отдыха с детьми в марте
Турэксперт Ансталь назвала Таиланд и Индию самыми популярными странами
13 марта 2024, 00:03

Фото: istockphoto.com/champpixs

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
Эксперт отметила, что март является хорошим месяцем для отдыха заграницей, однако выбор направления семей с детьми всегда зависит от бюджета и индивидуальных предпочтений.

«Наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми являются Таиланд, Индия и Шри-Ланка. Также можно посетить Кубу, Мальдивы, Индонезию. В Арабских Эмиратах сейчас устоялась довольно комфортная температура, нет знойной жары, но всё ещё можно купаться в море», —пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.

Ранее Наталия Ансталь отмечала, что наиболее интересными и красивыми для туризма местами в Саудовской Аравии являются Мекка и Медина.

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#индия
#таиланд
#туризм
#дети
#семьи
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Россиянам рассказали, что посетить в Саудовской Аравии
Тревел-блогер Ансталь рекомендовала посмотреть Мекку и Медину
07 марта 2024, 21:18

Фото: istockphoto.com/Aviator70

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее интересными и красивыми для туризма местами в Саудовской Аравии являются Мекка и Медина.
«Мекка и Медина привлекают большое количество паломников. Они интересны большим числом музеев, где можно ознакомиться с историей страны. Можно съездить в Асир. Даже если вы поедете туда летом, там достаточно приятная погода. Там много интересных историй, которые можно посмотреть», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь перечисляла самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград. Кроме этого, парочкам, по её словам, можно отправиться на черноморское побережье, Алтай и Байкал.

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#отдых
#страны
#туризм
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Новая тематическая экскурсия появилась в «Горки Ленинские»
07 марта 2024, 15:16

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Горки Ленинские» представляет новую тематическую экскурсию. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая экскурсия «История любви. Блины для конспирации» приурочена к к 155-летию со дня рождения Надежды Константиновны Крупской.

«Впервые в Северном флигеле усадьбы Горки посетителей ждет рассказ о знакомстве В.И. Ленина и Н. К. Крупской, которое состоялось на Масленицу, о венчании в сибирской ссылке и браке длиною в 26 лет. Экскурсия «История любви. Блины для конспирации» расскажет не столько о революционной и государственной деятельности членов семьи, сколько ответит на вопросы о личных отношениях пары. Как В. И. Ленин называл супругу? Из чего были сделаны обручальные кольца? Зачем атеисты венчались? Почему Крупская не любила определений «соратница», «друг» и держала клятву «никогда ни о чем друг друга не расспрашивать». А также о «молодой страсти», Инессе Арманд, и о сердечной дружбе двух женщин», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что данную экскурсию можно будет посетить с 8 по 10 марта.

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#усадьбы
#история
#блины
#семьи
#экскурсия
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В Можайске можно посетить экскурсию «Тайны Никольского собора и Можайского кремля»
29 февраля 2024, 12:04

Фото: Яна Шаливская

«Тайны Никольского собора и Можайского кремля»: новый экскурсионный маршрут появился в Можайске. Об этом сообщил корреспондент.
Экскурсии проводятся благодаря инициативе паломнического центра, который был организован в прошлом году в честь святителя Николая Чудотворца.

«У ворот святыни паломников встречает исторический герой XVI века — стрелец Дионисий. Проходя территорию Можайского Кремля, он рассказывает историю и интересные факты. Далее экскурсия продолжается в самом соборе. В храме можно увидеть старинные иконы, а также приложиться к главной святыне запада Подмосковья — ковчегу с частицей мощей святителя Николая Чудотворца», — рассказывает благочинный церквей Можайского округа Иоанн Лобода.

Стоит отметить, что участники экскурсии смогут увидеть уникальное «Служба Николаю Мирликийскому» 1700 года и экспонаты со времен ВОВ.

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#подмосковье
#экскурсии
#вов
#экскурсия
#герой
#человек
#служба
#можайск
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Перечислены самые романтичные турнаправления России
Турэксперт Ансталь: Петербург и Калининград подходят для романтических туров
26 февраля 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/romanevgenev

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград.
«Санкт-Петербург из года в год привлекает огромное количество туристов, в том числе и людей, которые хотят устроить незабываемое свидание в культурной столице. Также стоит отметить Калининград, где витает романтическая атмосфера. Там есть много странных построек и замков, которые можно посетить», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, парочкам можно отправиться на черноморское побережье, Алтай и Байкал.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что у россиян в зимне-весенний сезон, включая февральские и мартовские праздники, а также мартовские школьные каникулы, наиболее популярные туристические направления внутри страны – Москва и Санкт-Петербург.

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#отдых
#калининград
#петербург
#Алтай
#туризм
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