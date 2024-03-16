На экоферме в Серпухове проводят зиму блинной гонкой и сжиганием чучела

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На экоферме «Бунин ручей» в городском округе Серпухов состоятся проводы зимы в окружении оленей, ручных козлят, лошадей и альпак. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил Мурашов.Программа начнётся в полдень 17 марта. Гостей ждут блинная гонка, сжигание чучела зимы, бои снежками, музыкальные конкурсы, песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. Также по предварительной записи можно посетить мастер-класс по сыроварению.
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Лора Луганская