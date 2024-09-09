В «Систему-112» в Раменском за две недели поступило около 16 тыс. обращений

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Почти 16 тысяч обращений приняла дежурная диспетчерская служба экстренных вызовов «Система-112» в Раменском городском округе за период с 26 августа по 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всего поступило 15 тысяч 990 обращений. Большинство из них — 4609 — в медицинскую службу. Также было зарегистрировано несколько сотен вызовов полиции, пожарных и специалистов газовой службы», — говорится в сообщении.По сбоям в ЖКХ поступил 201 вызов, из них водоснабжения касалось 32, отключений электричества — 72, пять звонков поступило по поводу неисправных лифтов и два — из-за упавших деревьев.
В округе за две недели произошло 29 пожаров, в них никто не пострадал, а в ДТП пострадали девять человек. Происшествий на железной дороге за указанный период зафиксировано не было.
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Лев Каштанов