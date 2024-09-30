В «Систему-112» за неделю поступило более 10 тыс. обращений из Раменского округа

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Свыше 10 тысяч обращений приняла единая служба экстренных вызовов «Система-112» от жителей Раменского округа за период с 23 по 30 сентября, о том, какие экстренные службы оказались наиболее востребованными рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Всего в «Систему-112» поступило 10082 обращения от граждан. Из них больше всего — в медицинскую службу: 2253. В полицию — 670 обращений, в газовую службу —249 обращений, в Центр безопасности дорожного движения – 235, пожарным — 160, в ГИБДД – 39», — говорится в сообщении.Кроме того, обращений по поводу аварийного отключения электричества поступило 58, из-за упавших деревьев — семь, по вопросу тепло- и водоснабжения — шесть, а также один запрос из-за проблем с лифтом.
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