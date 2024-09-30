В «Систему-112» за неделю поступило более 10 тыс. обращений из Раменского округа

Теория эволюции не противоречит Божьему замыслу, а открывший ее Чарльз Дарвин сам был верующим человеком, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в научно-технологический университет «Сириус». По его словам, труды ученого никогда не были антирелигиозными документами.